Descalabro en Pereira: FIFA le habría dado 45 días para pagar deuda o sumaría otra inhibición

Deportivo Pereira vuelve a quedar en el centro de la conversación, pero esta vez no por lo hecho dentro de la cancha, sino por una situación administrativa que podría complicar aún más la planificación deportiva del club. Según informó el periodista Pipe Sierra, el equipo ‘matecaña’ recibió una orden de FIFA para pagarle a Alejandro Piedrahita una deuda pendiente y, en caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, sumaría una nueva prohibición para inscribir jugadores.

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Lo que faltaba. En un momento en el que los equipos empiezan a mirar refuerzos, salidas, renovaciones y ajustes de nómina, el Pereira tendría que atender primero un problema económico que, de no resolverse, podría dejarlo nuevamente limitado en el mercado.

De acuerdo con la información publicada por Sierra, el club recibió un plazo de 45 días para pagar la deuda con Piedrahita. Si no cumple, el Deportivo Pereira sumaría su cuarta inhibición para registrar jugadores, una sanción que golpea directamente cualquier intento de rearmar el plantel de cara a los próximos retos.

Pereira sigue acumulando problemas fuera de la cancha

La situación preocupa porque una inhibición no es un simple llamado de atención. Este tipo de medidas impiden que un club pueda inscribir futbolistas, lo que termina afectando directamente la conformación de la nómina, los planes del cuerpo técnico y la capacidad de competir en igualdad de condiciones.

En este caso, el nombre involucrado es Alejandro Piedrahita, jugador que tuvo pasado en el Deportivo Pereira y cuya deuda, según el reporte, ya habría llegado a una instancia en la que FIFA dio una orden de pago. Preocupante, porque cuando estos procesos avanzan hasta ese punto, el margen de maniobra del club empieza a reducirse.

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Además, Sierra señaló que en los próximos días se sumaría otra demanda, lo que podría aumentar todavía más la presión sobre la dirigencia del equipo risaraldense. Por ahora, no se conocen detalles adicionales sobre ese nuevo caso, por lo que debe manejarse con cautela hasta que haya una confirmación más amplia.

Una alerta para el mercado de fichajes

El gran problema para Pereira es que estas situaciones no solo afectan el presente económico, sino también la parte deportiva. Un club inhibido pierde capacidad de reacción en el mercado, especialmente si necesita reforzar posiciones puntuales, reemplazar jugadores que salgan o responder a pedidos del entrenador.

Contra todo pronóstico, este tipo de problemas pueden terminar siendo tan determinantes como una mala racha de resultados. Porque si el equipo no puede inscribir, cualquier planificación queda amarrada a resolver primero las deudas pendientes.

Hasta el momento, la información conocida apunta a una orden de FIFA por la deuda con Alejandro Piedrahita, un plazo de 45 días y el riesgo de una cuarta inhibición. Se espera que el Deportivo Pereira pueda aclarar públicamente la situación y, sobre todo, resolver el pago antes de que la sanción termine complicando todavía más su panorama.

En medio de todo, el caso vuelve a dejar una conclusión clara: en el fútbol colombiano no basta con competir en la cancha. La estabilidad administrativa también juega, y cuando se descuida, puede terminar condicionando toda una temporada.