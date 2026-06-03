Desnuda, con el cordón umbilical y en una bolsa: el impactante rescate y la decisión que cambió su vida

En la madrugada de este miércoles, una bebé recién nacida fue hallada en situación de abandono en un lote baldío del barrio Villarreal, ubicado en el municipio de Montenegro, Quindío. La menor, que aún estaba unida a su placenta y cordón umbilical, fue dejada a la intemperie envuelta únicamente en una bolsa plástica cerca de las 4:00 a. m.

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Los patrulleros Luis Carlos Cruel Ordóñez y Deiber Alexander Bañol Marín realizaban labores de vigilancia en la zona cuando detectaron el llanto. Ante el inminente riesgo por las bajas temperaturas, los uniformados solicitaron sábanas a los habitantes del sector, cortaron el cordón umbilical y trasladaron a la menor a la sala de urgencias del hospital Roberto Quintero Villa.

Evolución médica en cuidados intensivos

Debido a la gravedad de su cuadro clínico inicial, la menor fue remitida de urgencia al Hospital San Juan de Dios en Armenia. De acuerdo con el reporte oficial de la institución, la paciente es una bebé prematura tardía, de aproximadamente 36 semanas de gestación, que ingresó con hipotermia severa y dificultad respiratoria.

Pese a las condiciones del hallazgo, los primeros exámenes clínicos arrojaron resultados dentro de los parámetros normales y la menor registra un peso adecuado para su desarrollo.

Según reportó Caracol Radio, Diana Carolina Castaño Londoño, gerente del centro médico, entregó un balance clínico actualizado: “Quiero dar un parte de tranquilidad. Ya logramos recuperar su calor corporal, se encuentra estable en una incubadora en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal recibiendo soporte de oxígeno y su dificultad respiratoria ha mejorado de manera significativa”.

¿Tentativa de homicidio? El panorama judicial

Mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asume el restablecimiento de los derechos de la niña, a quien los uniformados de primer contacto llamaron ‘Milagros’, las autoridades judiciales avanzan en la búsqueda de los responsables.

Desde la perspectiva legal, el caso podría trascender el delito tradicional de abandono. El abogado Jorge Eliécer Giraldo Gutiérrez, gerente de la firma Aletheia Consultores SAS, habló con el medio local, Crónica del Quindío y advirtió que las circunstancias del hecho agravan severamente el expediente. Aunque el artículo 127 del Código Penal establece penas de 32 a 108 meses de prisión por abandono, dejar a una recién nacida sin ropa en un lote periférico de madrugada cambia la tipificación.

“Muy posiblemente estamos frente a un hecho de un homicidio en el grado de tentativa”, explicó el jurista, fundamentado en el artículo 130 del Código Penal, lo que incrementaría drásticamente el tiempo de condena. Giraldo Gutiérrez enfatizó que este acto vulnera directamente el artículo 44 de la Constitución Política, el cual dicta la prevalencia de los derechos de los niños.

Custodia y medidas administrativas

El alcalde de Montenegro, Gustavo Adolfo Pava Busch, confirmó la activación inmediata de las rutas de atención a través de la Comisaría de Familia y la Secretaría de Desarrollo Social. Las labores de vecindario e investigación de campo buscan determinar si el parto se produjo en el mismo sitio del hallazgo, siendo esta la hipótesis principal de los peritos.

Paralelamente, el coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, comandante de la Policía del Quindío, anunció que la institución apadrinará a la menor durante su proceso médico e institucional, y manifestó públicamente su interés personal de adoptarla, una intención que quedará sujeta a los lineamientos legales del sistema de adopción del Estado colombiano.