“Colombia no se la vamos a dejar al fascismo”: Cepeda tras resultados de las elecciones presidenciales

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dio un extenso discurso después de que se conocieron los resultados del preconteo en los canales oficiales de la Registraduría. Entre otras cosas, manifestó sus dudas sobre el preconteo y señaló que esperará a ver los resultados que arroje el escrutinio de la Comisión Escrutadora, cuyo resultado es vinculante.

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“Existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas que estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral de cuántas se trata exactamente, en la cual se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”, sostuvo Cepeda en su discurso. “Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítidamente y rigurosamente este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”, agregó.

Asimismo, se refirió en términos muy duros a su rival, Abelardo de la Espriella, quien lo superó en la primera vuelta presidencial, según los resultados del preconteo.

Cepeda aseguró que De la Espriella es un “abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores”.

Adicionalmente, señaló qu el proyecto de país que representa su contrincante es “el fascismo mafioso” y sostuvo que varias de las reformas y las políticas sociales que ha querido impulsar el actual Gobierno Nacional.

“Colombia no se la vamos a dejar al fascismo”, concluyó Cepeda en su pronunciamiento.

Petro aseguró que no reconoce el resultado del preconteo

Otra figura clave para las elecciones presidenciales ha sido el presidente Gustavo Petro, quien causó una fuerte polémica en la mañana al mostrar públicamente que había votado por Iván Cepeda y Aída Quilcué.

Además, cuestionó duramente los resultados del preconteo que se divulgaron en las últimas horas.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, indicó el presidente Petro en su cuenta oficial en la red social X.