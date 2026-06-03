Caso Lili Pink da nuevo giro: Fiscalía imputará a ocho personas por presunto contrabando y lavado de activos

El caso de Lili Pink, una de las marcas de ropa interior, accesorios y productos de moda más reconocidas en Colombia, entró en una nueva fase judicial. La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación de cargos contra ocho personas que estarían relacionadas con la presunta red de contrabando y lavado de activos investigada alrededor de Fast Moda S.A.S., empresa vinculada a la operación de la cadena.

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De acuerdo con la información conocida, la diligencia quedó programada para el próximo 24 de junio en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. Allí, el ente acusador buscará imputar delitos como concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, según la presunta participación individual de cada uno de los señalados.

¿Quiénes son los llamados a imputación?

Los ocho nombres mencionados dentro de esta nueva fase del proceso son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

De acuerdo con la información judicial reportada, los ocho citados aparecen dentro de la hipótesis de la Fiscalía sobre una presunta red transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina, accesorios, juguetes y productos cosméticos de contrabando al país.

No obstante, es clave precisar que se trata de una audiencia de imputación, por lo que no existe una condena en firme contra los mencionados. Será en el proceso judicial donde la Fiscalía deberá exponer los elementos materiales probatorios que sustentan su hipótesis.

Las cifras detrás del caso Lili Pink

La investigación ha llamado la atención por el tamaño del presunto entramado. Según lo reportado con base en información de las autoridades, a través de esta red se habrían lavado cerca de COP 730.000 millones y se habría ingresado mercancía de contrabando por un valor superior a los COP 75.000 millones.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a que se habrían usado empresas en Colombia y Panamá para dar apariencia de legalidad a mercancías que ingresaban de manera presuntamente irregular al país. Posteriormente, esos productos habrían sido distribuidos en establecimientos comerciales, mientras los recursos obtenidos eran enviados nuevamente a sociedades en el exterior.

Walter Martínez, el primer procesado

Antes de esta nueva audiencia, el caso ya tenía una persona procesada: Walter Francisco Martínez, quien fue imputado por su presunta participación en el entramado y enviado a prisión como medida preventiva. Según la información recopilada, Martínez habría estado relacionado con empresas que, para la Fiscalía, funcionarían como posibles fachadas dentro de la operación investigada.

Fast Moda S.A.S., por su parte, se desvinculó de Martínez y aseguró que desde 2021 no mantiene con él ningún vínculo comercial, contractual, laboral, societario ni operativo, de acuerdo con el comunicado citado en los reportes sobre el caso.

El nuevo capítulo judicial será clave para establecer si la Fiscalía logra formalizar los cargos contra los ocho llamados a imputación y avanzar en una investigación que, por ahora, sigue bajo el principio de presunción de inocencia.