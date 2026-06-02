¿Abuso policial o control del espacio público? Video de músico callejero desató fuerte debate en Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá inmovilizaron en el suelo a un joven músico informal mientras su perro presenciaba la escena, en un corredor aledaño al centro comercial Parque La Colina, en la localidad de Suba. La intervención quedó registrada en un video donde se observa al ciudadano forcejeando y gritando por ayuda, alegando que solo se encontraba trabajando con su guitarra.

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La grabación encendió inmediatamente el debate ciudadano sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de las autoridades frente a los trabajadores informales. En las imágenes se escucha claramente al joven pedir auxilio a los transeúntes, acusando a los agentes de intentar despojarlo de sus pertenencias, mientras los patrulleros lo mantienen sometido contra el pavimento para concretar el procedimiento.

Las razones detrás del operativo policial

Ante la ola de críticas por la actuación de los uniformados, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó su versión de los hechos. La institución argumentó que la intervención no fue un acto espontáneo, sino la respuesta a llamados reiterados tanto del esquema de seguridad del centro comercial como de los residentes del sector, quienes reportaron quejas constantes por el ruido y la ocupación prolongada del área peatonal.

Según explicaron fuentes policiales El Tiempo, las patrullas del cuadrante acuden con frecuencia a esta zona específica para atender requerimientos de convivencia. Las autoridades sostienen que, previo a la inmovilización física que se observa en el video, los agentes dialogaron con el músico para solicitarle formalmente que se retirara del lugar.

La versión oficial indica que el joven supuestamente reaccionó de manera grosera frente a las indicaciones de los patrulleros, sin embargo la pregunta gira si había que accionar de esa forma. Esta reiterada negativa a acatar la orden policial, sumada a la presunta confrontación verbal, habría sido el supuesto detonante de la reducción física. La institución confirmó que, luego de realizar las verificaciones internas del caso, no se registraron anotaciones judiciales adicionales contra el ciudadano más allá del procedimiento por alteración de la tranquilidad.

El choque por el control del espacio urbano

El incidente expone la tensión operativa constante en las zonas comerciales de la capital. La disputa central radica en el cruce entre el derecho al rebusque de los artistas urbanos y la obligación de las autoridades de atender los llamados de vecinos que denuncian afectaciones auditivas.

Mientras decenas de usuarios en plataformas digitales califican el accionar policial como un despliegue de fuerza innecesario frente a los problemas críticos de criminalidad que atraviesa la ciudad, otro sector defiende que la Policía debe intervenir cuando la comunidad reporta perturbaciones sostenidas. El cruce de versiones deja en evidencia la complejidad de regular la ocupación del espacio público sin que los procedimientos de control escalen al contacto físico frente a la mirada de los transeúntes.