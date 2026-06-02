Kpopers inundan las redes en apoyo a Iván Cepeda y Clara López sorprende al querer unirse al fandom

El activismo digital en la recta final de la campaña presidencial colombiana tomó un rumbo imprevisto tras la incursión organizada de las comunidades de fanáticos del pop coreano. El colectivo ‘Kpopers con el Pacto’ inundó las plataformas digitales con una estrategia de movilización masiva en respaldo a la candidatura de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Aída Quilcué. Este fenómeno cobró un impacto mayor luego de la sorpresiva decisión de la exministra Clara López Obregón, quien a sus 76 años terminó metida de lleno en esta campaña digital tras manifestar públicamente su intención de convertirse en una seguidora más del género.

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La interacción que encendió el debate ocurrió en la red social X. Después de conocer las dinámicas del grupo de fanáticos, López Obregón, quien previamente declinó su propia aspiración presidencial para sumarse a la campaña de Cepeda, reaccionó de manera directa: “¡Me apunto! ¿Cómo me vuelvo kpoper a los 76 años?”. Ante el reto de los usuarios de aprobar un examen de baile como primera prueba, la experimentada política respondió de inmediato: “Ya me pongo a aprender. Nos vemos en TikTok”.

El desembarco del “fandom” coreano en la campaña presidencial

La cuenta de ‘Kpopers con el Pacto’, activa en redes desde mayo de 2022, busca disputar el control de los algoritmos durante los últimos 21 días previos a las votaciones. Las y los voceros de esta comunidad fijaron sus objetivos políticos con un mensaje contundente sobre su capacidad de influencia y sus banderas programáticas:

“Buen día Colombia, tenemos 21 días para ganar, como kpopers nos une el amor por este país, la justicia social, los derechos de todes y la biodiversidad, EN LAS REDES NADIE NOS GANA, VAMOS A ADUEÑARNOS DE INTERNET”, señalaron a través de sus canales oficiales.

A diferencia de la militancia partidista tradicional, este grupo opera bajo lógicas de coordinación masiva heredadas del entretenimiento global, transformando la promoción de propuestas programáticas en contenidos visuales diseñados para estar de acuerdo a sus posturas ideológicas por medio de las redes.

Tácticas de saturación frente a la política tradicional

La capacidad de impacto de estas comunidades se evidenció mediante instrucciones específicas para intervenir la agenda mediática nacional de sus seguidores. Durante la emisión de espacios de alta audiencia en medios tradicionales, el colectivo coordinó a sus seguidores para inundar las tendencias digitales con información ajena a lo que se esta hablando, no es la primera vez que lo hace, sin embargo para el próximo debate del contrincante de Cepeda, Abelardo De la Espriella, buscan cambiar la conversación e hiceron un plan:

“Sube una foto con tu mascota o cualquier animalito y acompáñala con mensajes sobre el cuidado de los animales. Que nuestras mascotas llenen el timeline de ternura mientras demostramos que la participación política también puede ser creativa, pacífica y alegre”, instruyó el grupo a sus integrantes con el fin de redireccionar debates de alta tensión en las redes.

Este fenómeno de activismo digital ya registra antecedentes de peso en el país, como el uso de videos musicales para modificar tendencias durante el Paro Nacional de 2021 en Colombia, o el boicot a manifestaciones políticas en el exterior, o rechazar al uribismo de froma masiva. El respaldo explícito y la transición hacia plataformas como TikTok por parte de figuras de la trayectoria de Clara López formalizan la validez de estas comunidades como nuevos actores clave en la disputa electoral colombiana.