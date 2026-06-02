Habría ido a celebrar el cumpleaños de su hermana y murió ahogado en Guatapé: familia de Alexander reveló nuevos detalles

La muerte de Alexander Avendaño Varela, el joven de 22 años que fue hallado sin vida en el embalse El Peñol-Guatapé, sigue generando preguntas, dolor e indignación entre sus familiares. Aunque las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer qué ocurrió realmente en la embarcación en la que estaba antes de caer al agua, su familia reveló un detalle que ha llamado la atención: al parecer, el joven estaba en el planchón porque había invitado a su hermana para celebrar su cumpleaños.

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Según reportó Q’HUBO Medellín, la prima de Alexander, Luisa Fernanda Cano, contó que el joven habría pagado la salida de su hermana para que ella pudiera celebrar esa fecha en el planchón. “Un amigo de ellos organizó el barco y como la hermanita cumplía años, él le pagó todo para que ella pudiera ir y celebrar el cumpleaños allá”, relató la familiar al medio paisa.

El caso ocurrió el pasado 24 de mayo, cuando Alexander fue reportado como desaparecido tras caer al embalse durante una fiesta en una embarcación. Luego de varios días de búsqueda, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida el 30 de mayo. El mismo medio señaló que la Fiscalía y la Policía buscan establecer si se trató de un accidente o si hubo intervención de terceros.

La hermana habría estado en la embarcación

Uno de los elementos que más inquieta a la familia es que, según los relatos, una hermana de Alexander también estaba en el planchón. En los videos que circulan en redes sociales se escucha a una mujer gritar que el joven no sabía nadar. De acuerdo con la versión de la prima, esa voz parece ser que sería la de la hermana de Alexander y, al parecer, ella también habría sido agredida.

La familia explicó que inicialmente recibió una llamada hacia las 6:00 de la tarde del domingo 24 de mayo, en la que les avisaron que el joven se había lanzado a la represa. Sin embargo, según contó Cano, solo después de ver los videos difundidos en redes empezaron a entender mejor la gravedad de lo que habría pasado en la embarcación.

El medio antioqueño El Colombiano también retomó el testimonio de la familia y reportó que Alexander fue despedido este lunes 1 de junio en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín. Durante las honras fúnebres, sus allegados lo recordaron como un joven trabajador, amable y cercano a su familia. Según lo dicho por sus familiares a los medios, trabajaba en construcción junto a su padre y era muy cercano a su mamá.

Familia pide justicia

En medio del duelo, la familia insiste en que las autoridades deben esclarecer lo ocurrido. “Nos parece muy injusto porque no importa la situación, la solución no era tirarlo ni maltratarlo como lo hicieron”, dijo la prima de Alexander, según recogió Q’HUBO Medellín.

El Ministerio de Transporte también se pronunció sobre el caso y advirtió posibles sanciones, la entidad indicó que la embarcación tenía la documentación exigida por la normatividad vigente, pero recordó que la seguridad no se limita a tener los papeles en regla, sino que los operadores deben garantizar la protección efectiva de los pasajeros durante toda la navegación. Por ahora, el caso sigue bajo investigación. Lo que para la familia comenzó como una salida para celebrar un cumpleaños terminó convertido en una tragedia que hoy exige respuestas.