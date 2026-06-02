Cambio Radical se reacomoda tras la muerte de Germán Vargas Lleras: nueva dirección y respaldo para segunda vuelta

Cambio Radical empezó una nueva etapa interna en medio de uno de los momentos políticos más sensibles para la colectividad. El partido informó que su Comité Central aceptó la renuncia de Germán Córdoba Ordóñez como director nacional y que, mientras se realiza la Convención Nacional, la dirección será ejercida de manera colegiada por Enrique Vargas Lleras y Fuad Char Abdala.

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La decisión fue comunicada este 2 de junio, apenas semanas después de la muerte de Germán Vargas Lleras, uno de los jefes políticos más importantes que tuvo Cambio Radical y figura central de la colectividad durante varios años. El exvicepresidente falleció a los 64 años tras una larga lucha contra el cáncer, siendo este una de las figuras más influyentes de la política colombiana reciente por su paso por el Congreso, varios ministerios y la Vicepresidencia.

Aunque el comunicado no presenta la renuncia de Córdoba como una crisis interna, sí deja claro que el partido busca enviar un mensaje de continuidad institucional en un escenario de reacomodo. Según la comunicación oficial de Cambio Radical, la conducción temporal quedará en manos de Enrique Vargas Lleras y Fuad Char Abdala “hasta tanto se realice la Convención Nacional”, instancia que será la encargada de elegir en propiedad al nuevo director nacional.

¿Qué dijo Cambio Radical sobre la salida de Germán Córdoba?

En su comunicación, el Comité Central aseguró que la salida de Germán Córdoba Ordóñez fue aceptada en una reunión realizada el pasado jueves 28 de mayo. El partido también destacó su trabajo al frente de la colectividad, cargo que ejercía desde el 31 de agosto de 2018.

La colectividad señaló, además, que la decisión busca mantener “vivo el legado y los principios del líder natural de esta colectividadGermán Vargas Lleras”, a quien el partido sigue reconociendo como su líder natural. Cambio Radical queda ahora ante el reto de reorganizar su estructura sin la presencia de quien fue, durante años, su mayor referente político.

Vargas Lleras no solo fue exvicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos. También fue ministro, senador, candidato presidencial y uno de los dirigentes que más marcó la identidad del partido. Tras su muerte, distintos líderes políticos del país lamentaron su fallecimiento y destacaron su papel en la vida pública nacional.

No obstante, estos son quienes tomaran la dirección hasta el momento. Enrique Vargas Lleras es abogado y hermano del fallecido Germán Vargas Lleras, por lo que su llegada a la dirección colegiada también tiene una carga simbólica dentro de la colectividad, que busca sostener parte del liderazgo político asociado a esa familia. Fuad Char Abdala, por su parte, es uno de los dirigentes políticos y empresariales más influyentes de la Región Caribe, este fue gobernador del Atlántico, ministro de Desarrollo Económico, embajador en Portugal y senador de la República, además de haber ocupado previamente la dirección de Cambio Radical.

El respaldo a Abelardo de la Espriella

El reacomodo interno llega en plena segunda vuelta presidencial. En otro comunicado, fechado el 31 de mayo, Cambio Radical anunció que respaldará a Abelardo de la Espriella, quien disputará la Presidencia contra Iván Cepeda.

En ese pronunciamiento, Cambio Radical sostuvo que su apoyo responde a un llamado de unidad de los sectores de oposición e independientes. Sin embargo, el enfoque de la noticia no está en hacer campaña, sino en explicar el movimiento político: el partido está intentando ordenar su dirección interna, preservar la herencia de Vargas Lleras y fijar posición frente a la segunda vuelta. Frente al apoyo mencionaron que:

“Con el objetivo de evitar la reelección del fracasado proyecto político de Gustavo Petro, anunciamos nuestro total respaldo y apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial. Trabajaremos sin descanso con el objetivo de rescatar al país del desgobierno”, señaló el comunicado del partido.

Así, Cambio Radical entra a una etapa clave, ya que sin su jefe político histórico, con una dirección temporal y con una postura electoral ya definida. El desenlace dependerá de la Convención Nacional y de la capacidad que tenga la colectividad para sostener unidad en medio de una coyuntura presidencial que ya tensiona a todos los partidos.