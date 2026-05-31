Roy Barreras reaccionó tras perder y le pidió a Iván Cepeda abrirse al centro para ganar la segunda vuelta

Roy Barreras reaccionó a los resultados de la primera vuelta presidencial con un mensaje directo al progresismo y, especialmente, a la campaña de Iván Cepeda. Luego de quedar por fuera de la disputa por la Presidencia, el exsenador reconoció el resultado electoral, felicitó a los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta y planteó que el camino para que el progresismo siga en competencia pasa por abrirse al centro.

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El pronunciamiento se dio luego de una jornada en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los dos candidatos que disputarán el balotaje. De acuerdo con el avance 30 de la Registraduría Nacional, con 121.868 de 122.020 mesas informadas, equivalentes al 99,87 %, De la Espriella registraba 10.346.212 votos, correspondientes al 43,73 %, mientras Cepeda alcanzaba 9.680.548 votos, es decir, el 40,91 %.

En ese escenario, Barreras llamó a reconocer el funcionamiento del proceso electoral y agradeció a quienes votaron por él, pese a que días antes había dejado en libertad a sus seguidores para apoyar al progresismo.

“La primera declaración responsable es reconocer el resultado electoral. Todas las campañas de manera responsable tenemos que felicitar a los dos ganadores y reconocer que el sistema electoral funcionó en tiempo récord”, dijo Barreras.

Roy Barreras pidió ir por los votos de centro

El punto más fuerte de su reacción estuvo dirigido a la estrategia de la campaña de Cepeda para la segunda vuelta. Barreras sostuvo que el progresismo aún tiene posibilidades de ganar, pero advirtió que para lograrlo debe corregir errores y buscar a los sectores de centro que quedaron por fuera de la disputa principal.

“Progresistas: se puede ganar, hay que ir por el centro, si la campaña de Iván Cepeda toma esa decisión, hay que ir por ellos, son 3 millones de votos, no son de extrema derecha, nunca se irán con Abelardo, hay que generarles confianza y tranquilidad para que el progresismo tenga la oportunidad de unir a Colombia”, escribió en su cuenta de X.

En su declaración posterior, Barreras insistió en que los votos de Sergio Fajardo, Claudia López y de otras candidaturas pueden ser decisivos para el balotaje. Según el avance 30, Fajardo registró 1.007.637 votos, correspondientes al 4,25 %, y Claudia López alcanzó 225.297 votos, equivalentes al 0,95 %.

“Claro que hay con qué ganar, pero los errores deben corregirse y es decisión de la campaña de Iván si se abre o sigue cerrada. Si se abre, hay que ir por ese centro. Si vamos por él, ganamos”, afirmó Barreras.

La frase deja ver la presión que empieza a moverse dentro del progresismo tras la primera vuelta. Para Barreras, la campaña de Cepeda no solo debe conservar su base electoral, sino también ampliar su mensaje hacia votantes que no necesariamente se identifican con la derecha de De la Espriella, pero que tampoco acompañaron al Pacto Histórico en primera vuelta.

La segunda vuelta presidencial está prevista para el domingo 21 de junio. Hasta entonces, las campañas tendrán que disputar no solo los votos propios, sino también los apoyos de quienes quedaron por fuera de la contienda y que, como lo planteó Barreras, podrían terminar definiendo el resultado final.