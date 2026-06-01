El guiño de Miguel Uribe Londoño a De la Espriella para “defender la democracia” tras su derrota en las urnas

Horas después de consolidarse el resultado oficial de la primera vuelta presidencial, el tablero político para el balotaje definitivo ha comenzado a moverse de manera drástica. Este 1 de junio, el excandidato Miguel Uribe Londoño hizo público su respaldo oficial a la candidatura de Abelardo de la Espriella, quien disputará la Presidencia de la República frente a Iván Cepeda. La decisión fue comunicada a través de un documento emitido por su equipo de campaña, donde se oficializa la alianza para la segunda vuelta.

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El anuncio llega después del preconteo oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con el 100 % de las mesas informadas, De la Espriella lidera la carrera con 10.361.499 votos, lo que representa el 43,74 % de la participación. Le sigue el candidato Iván Cepeda, quien aseguró su cupo en el balotaje con 9.688.361 sufragios, equivalentes al 40,90 %.

“Colombia debe unirse”: El llamado institucional y el peso electoral

En el texto oficial, Uribe Londoño justifica la adhesión bajo la premisa de una urgencia institucional de cara a la segunda vuelta. “Colombia debe unirse para defender la democracia. Hoy más que nunca debemos rodear las instituciones y garantizar que cada voto sea respetado. El país necesita firmeza, carácter y liderazgo para enfrentar los desafíos que vienen”, afirmó el político al oficializar su apoyo al candidato presidencial.

En la misma línea, el documento argumenta que el penalista representa la determinación necesaria para proteger el sistema ante cualquier intento de desconocer la voluntad ciudadana en las urnas o de sembrar dudas sobre la legitimidad de las instituciones. “Los colombianos deben permanecer vigilantes y unidos. La estabilidad del país depende de que respetemos las reglas democráticas y defendamos el resultado que se decida en las urnas”, añade la misiva.

Sin embargo, el peso electoral que Uribe Londoño aporta a la campaña de De la Espriella es matemáticamente pequeño. De acuerdo con el boletín oficial de las autoridades electorales, la fórmula de Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas Araque registró apenas 28.657 votos en todo el territorio nacional, lo que equivale a un 0,12 % de la votación total.

El legado de Miguel Uribe Turbay en la contienda

El pronunciamiento político estuvo enmarcado por un profundo componente personal. El tramo final del comunicado se centró en el recuerdo de su hijo, Miguel Uribe Turbay. El documento señala que su ausencia se sintió con fuerza en la jornada electoral, una instancia en la que debía estar defendiendo sus ideas, participando del debate y representando a millones de colombianos que encontraron en él una voz de esperanza.

El excandidato reafirmó que las banderas de su hijo seguirán rigiendo sus decisiones en esta etapa definitiva de la contienda. “Su causa fue Colombia y lo seguirá siendo. Ese compromiso con la libertad, la seguridad, la democracia y el futuro de nuestra nación no se detiene”, concluye el texto, argumentando que el respaldo al penalista responde a que encarna los principios que el país necesita para superar la incertidumbre y avanzar hacia un mejor futuro.

Con este movimiento, la campaña de De la Espriella suma el primer respaldo formal de los candidatos derrotados en primera vuelta, mientras el país aguarda la postura que tomarán las fuerzas de centro, que serán las verdaderas decisorias en la contienda presidencial.