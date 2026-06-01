Del agarrón al respaldo: Uribe mueve al Centro Democrático para iniciar campaña por Abelardo De la Espriella

En política, al parecer, no hay pelea que dure cuando empieza una segunda vuelta presidencial. Después de varios choques públicos entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella durante la campaña de primera vuelta, el expresidente Álvaro Uribe movió al Centro Democrático para cerrar filas alrededor del candidato que ahora disputará la Presidencia contra Iván Cepeda.

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A través de su cuenta de X, Uribe aseguró que Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, citó a la bancada parlamentaria del partido para este lunes a las 5:00 p. m. El objetivo, según escribió, es “iniciar la campaña de segunda vuelta” en favor de Abelardo de la Espriella, siguiendo la línea marcada por la excandidata Paloma Valencia.

“El Dr Vallejo, Director del Centro Democrático, cita para las 5 p. m. a la bancada parlamentaria a fin de iniciar la campaña de segunda vuelta en favor del Dr Abelardo de la Espriella como lo ha indicado nuestra candidata Paloma Valencia. Colombia no puede ser una Sucursal Chavista”, escribió Uribe.

El mensaje confirma el reacomodo del uribismo tras la primera vuelta. Paloma Valencia, que fue la candidata presidencial del Centro Democrático, anunció su respaldo personal a De la Espriella luego de quedar por fuera de la contienda. “Nuestra defensa es por la libertad y la constitución. Tenemos el corazón siempre dispuesto para servirle a Colombia y luchar por un país mejor”, expresó la excandidata en X.

Del choque frontal al respaldo en segunda vuelta

El giro político llama la atención porque hace apenas unos días Valencia y De la Espriella protagonizaban una confrontación abierta dentro de la derecha. En medio de la campaña, la entonces candidata del Centro Democrático llegó a decir que ella y el abogado “no representamos lo mismo” y cuestionó su trayectoria pública.

En una entrevista con Blu Radio, Valencia afirmó que era una mujer con “experiencia” y una vida “absolutamente pulcra”, y agregó que no tenía “vínculos con ningún bandido”. También cuestionó que De la Espriella se presentara como opositor del actual Gobierno, al señalar que, según ella, mientras el Centro Democrático hacía oposición, él estaba viviendo en Florencia, Italia.

El cruce también tuvo episodios personales. Valencia reclamó públicamente por una publicación en redes que involucraba a su hija y señaló directamente al entorno del candidato: “Candidato Abelardo de la Espriella y sus bodegas: con mi hija no se metan”. De la Espriella respondió rechazando cualquier intento de involucrar menores en la pelea política y negó que en su campaña existieran bodegas.

La segunda vuelta reordena las alianzas

Pese a esos antecedentes, el resultado de la primera vuelta cambió el mapa. De la Espriella pasó al balotaje y el Centro Democrático decidió alinearse con su candidatura para enfrentar a Cepeda, candidato del Pacto Histórico. La decisión no borra los choques recientes, pero sí muestra cómo las campañas de segunda vuelta suelen acelerar acuerdos que, días antes, parecían improbables.

El respaldo de Valencia también tuvo matices dentro de su propia fórmula. Sin embargo, desde ayer se tomaron distancias, Juan Daniel Oviedo, quien la acompañó como fórmula vicepresidencial, no hizo un respaldo explícito a De la Espriella tras la derrota.

Por ahora, el mensaje de Uribe deja claro que el Centro Democrático se prepara para entrar de lleno en la campaña de segunda vuelta. La pregunta política que queda abierta es cómo se traducirá ese apoyo en territorio, redes y Congreso, después de una primera vuelta en la que la derecha llegó dividida, cruzó señalamientos internos y terminó reagrupándose bajo una misma prioridad electoral contra el progresismo.