“Un presidente tramposo”: Gobernador de Antioquia se enfureció con Petro por mostrar su voto

La decisión del presidente Gustavo Petro de mostrar públicamente que votó por la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué, del Pacto Histórico, pronto causó una ola de críticas por parte de distintas figuras públicas. Uno de los más críticos fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien hizo duros cuestionamientos sobre la posición que tomó el primer mandatario.

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Se trata de una controversia que lleva varias semanas, pues al primer mandatario lo han señalado de favorecer la candidatura de Iván Cepeda con múltiples pronunciamientos públicos. Incluso la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural de los presidentes, recibió varias denuncias por presunta participación indebida en política de Petro.

La controversia se agravó durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo. Después de que el presidente llegó acompañado de su hija menor, Antonella, a la urna de votación en el Capitolio Nacional. Tras ejercer su derecho, el primer mandatario mostró públicamente que había marcado la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué. “Mucho se habló desde el principio de mi Gobierno que aquí se iba a constituir una dictadura. Hoy se puede confirmar que toda esa habladuría no era cierta”, advirtió el primer mandatario tras acudir a las urnas.

“He votado y publicado mi voto”, aseguró el primer mandatario a través de su cuenta oficial de la red social X.

El gesto no fue bien recibido en múltiples sectores políticos.

“Un presidente tramposo, que se burla del orden constitucional y de las instituciones. En su vida ha combinado todas las formas de lucha: con el peligro que eso ha significado para la democracia. Él, quien tiene que ser el primer ciudadano en dar ejemplo en el cumplimiento de la ley, se la pasa por la galleta“, sostuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.