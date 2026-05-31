Grave incendio obliga a suspender servicio de metrocable del Metro de Medellín

Un conato de incendio registrado este domingo provocó la suspensión temporal de la operación de la Línea J del Metrocable del Metro de Medellín, que conecta las estaciones San Javier y La Aurora, generando afectaciones en la movilidad de cientos de usuarios del occidente de la ciudad.

La emergencia fue reportada por el Metro de Medellín a través de sus canales oficiales, donde informó que la interrupción del servicio se produjo por una afectación externa al sistema ocasionada por el incendio.

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incendio afectó operación del metrocable de la comuna 13

“(12:46 p. m.) Por afectación externa (conato de incendio), el Metrocable línea J (San Javier - La Aurora) está temporalmente fuera de servicio”, indicó la empresa de transporte masivo.

Tras conocerse la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos fueron enviadas al lugar para atender la emergencia y evitar que las llamas generaran mayores afectaciones.

“Nuestro equipo de #BomberosMedellín se dirige al sitio para atender la emergencia. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el incendio no se originó dentro de la infraestructura del sistema, sino que correspondió a una situación externa que terminó impactando la operación del cable aéreo. Hasta el momento no se han entregado detalles sobre las causas del fuego ni sobre el punto exacto donde se registró la emergencia.

La Línea J es una de las rutas estratégicas del sistema Metrocable de Medellín y conecta sectores de la comuna 13 y el occidente de la ciudad con la red integrada de transporte. El corredor une las estaciones San Javier, Juan XXIII, Vallejuelos y La Aurora.

Horas después del incidente, el Metro informó que la afectación externa fue superada y que la Línea J restableció nuevamente su servicio comercial.

Hasta el cierre de esta información no se reportaban personas heridas ni daños mayores en la infraestructura del sistema de transporte.