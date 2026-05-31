Persona que había sido reportada como desaparecida en Santander apareció para votar: no fue el único caso

En las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo se han dado todo tipo de situaciones curiosas en las urnas de votación. Uno de los casos que ha llamado la atención de la opinión pública se dio en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde una mujer que había sido reportada como desaparecida apareció para votar.

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De acuerdo con el medio de comunicación Noticias Caracol, durante la mañana de este domingo se presentó una persona que estaba siendo buscada por las autoridades en calidad de desaparecida.

Una vez identificaron la situación, la Policía dejó el caso en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Lo particular es que este no ha sido el único caso registrado en las últimas horas. “Durante la jornada electoral fueron ubicadas 9 personas que figuraban como desaparecidas y acdieron a ejercer su derecho al voto en puestos ubicados en Norte de Santander, Cundinamarca y Antioquia", señaló la Fiscalía en comunicado.

Van 20 capturas durante la jornada electoral del 31 de mayo

Por medio de un pronunciamiento oficial, la Fiscalía hizo su propio balance sobre las elecciones presidenciales que se han llevado a cabo este 31 de mayo. Entre otras cosas, reveló que han sido capturadas al menos 20 personas por diferentes delitos.

“La estrategia contempla el despliegue articulado de fiscales, investigadores y servidores de policía judicial en las 35 seccionales del país para atender denuncias ciudadanas e iniciar investigaciones de oficio por hechos que puedan constituir delitos electorales antes, durante y después de los comicios. Como parte de este dispositivo institucional, más de 5.000 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acompañan la jornada electoral en diferentes regiones del país, con el propósito de apoyar las labores de policía judicial, verificar información de interés y actuar de manera inmediata ante posibles afectaciones al proceso democrático”, sostuvo el ente investigador en un comunicado de prensa.

De las 20 capturas, ocho correspondieron a delitos electorales. Quizás uno de los casos más llamativos fue el que se presentó en Popayán, donde cuatro mujeres y un hombre fueron capturados por el presunto delito de corrupción al sufragante.

“De acuerdo con los elementos de información recopilados, estarían verificando certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporando sus datos en un listado”, advirtió la Fiscalía.

Adicionalmente, reportaron otras 12 capturas de personas que fueron a votar y tenían órdenes judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático.