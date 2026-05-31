Oviedo le clavó pulla a De la Espriella por su propuesta de las megacárceles: “Un personero es más serio”

La entrevista de Abelardo de la Espriella con Westcol dejó varias frases para el debate político desde la cuenta de X de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático. El exdirector del Dane respondió a un fragmento viral sobre la propuesta de construir 10 megacárceles y soltó una frase corta, pero cargada de intención.

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El comentario apareció luego de que una cuenta de clips compartiera un momento de la conversación entre Westcol y De la Espriella. En ese fragmento, el creador de contenido cuestionó la propuesta de las 10 megacárceles y dijo que sonaba como una idea “de un personero”, en medio de una discusión en la que el candidato defendía que nadie había hecho algo parecido antes, por lo que el Oviedo le lanzó la pulla.

De la Espriella estuvo en el canal de streaming de Westcol, en una entrevista que funcionó como cierre de campaña digital y fue de más de 2 horas reunió a más de 200.000 espectadores conectados. Allí, el abogado insistió en varias de sus propuestas de seguridad, entre ellas la construcción de 10 megacárceles y 10 centros de atención para personas con adicciones.

La frase de Oviedo que encendió el cruce

Según la publicación compartida por Oviedo en su cuenta de X, el comentario fue directo: “Un personero es más serio”. La frase no solo respondió al tono de Westcol durante la entrevista, sino que terminó convirtiéndose en una pulla contra De la Espriella y contra la forma en la que explicó una de sus propuestas más fuertes en materia de seguridad.

En la transcripción del fragmento, De la Espriella aseguró que la construcción de las megacárceles podría demorar “10 u 11 meses” si se hacía bien, porque, según dijo, no las construiría directamente el Gobierno, sino que buscaría empresas privadas para ejecutar los proyectos. La afirmación fue uno de los momentos que más llamó la atención, precisamente porque se dio en medio de un formato de entrevista informal, con interrupciones, repreguntas y un lenguaje muy distinto al de los debates políticos tradicionales.

Una pelea que va más allá de una frase viral

El comentario de Oviedo llegó un día antes de que se abrieran las urnas y en un momento en el que la derecha colombiana atraviesa una disputa abierta por el voto conservador, uribista y de opinión. De la Espriella ha capitalizado un discurso de mano dura y de ruptura con la política tradicional, mientras Paloma Valencia ha intentado posicionarse como una opción más institucional frente a los extremos y busca “modernizar” el uribismo.

En ese tablero, Oviedo también cumple un papel particular. Su llegada como fórmula vicepresidencial de Valencia fue leída como un intento de ampliar la campaña hacia sectores más moderados, con un perfil técnico y menos asociado al uribismo duro. Por eso, su frase contra De la Espriella no cayó en el vacío: conecta con una tensión que ya venía acumulándose entre dos formas de disputar el mismo electorado.

Sin embargo, el episodio también muestra cómo la campaña presidencial se está jugando cada vez más en el terreno de los clips, las frases cortas y los escenarios digitales. Una propuesta de seguridad, una repregunta de un streamer y una respuesta de cinco palabras bastaron para prender otro capítulo de la pelea por la derecha.