Elecciones presidenciales Colombia 2026: así avanzan las urnas y la hora clave en que inicia el conteo de votos

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo 31 de mayo en la primera vuelta presidencial de 2026, una jornada que inició oficialmente a las 8:00 de la mañana y que se extenderá hasta las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional. Una vez se cierren las urnas, comenzará el preconteo de votos, el primer reporte informativo que permitirá conocer una tendencia preliminar de los resultados durante la tarde y la noche.

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La elección de hoy definirá quién sucederá al presidente Gustavo Petro o, en caso de que ningún candidato supere el 50 % de los votos válidos, cuáles serán los dos aspirantes que pasarán a una segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio.

Hasta el momento, las autoridades electorales han entregado un balance general de normalidad. Desde el Puesto de Mando Unificado instalado en Corferias, el Consejo Nacional Electoral señaló que existen garantías para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto. La jornada también cuenta con vigilancia de testigos electorales acreditados por las campañas, observación internacional y acompañamiento de la Misión de Observación Electoral.

¿A qué hora cierran las urnas y cuándo empieza el conteo?

Las mesas de votación estarán abiertas hasta las 4:00 de la tarde. Desde ese momento, los jurados de votación iniciarán el preconteo, un procedimiento que permite transmitir de manera rápida los resultados preliminares desde cada mesa.

De acuerdo con la información entregada durante la jornada, el registrador nacional, Hernán Penagos, ha señalado que entre las 6:00 p. m. y las 6:30 p. m. podría existir una tendencia consolidada sobre el comportamiento de la votación. Sin embargo, este dato debe leerse con cuidado: el preconteo no tiene valor jurídico definitivo y su función es únicamente informativa.

El resultado oficial de la elección se define en el escrutinio, que es el proceso posterior realizado por las comisiones escrutadoras. Allí se revisan los documentos electorales, se resuelven eventuales reclamaciones y se consolidan los resultados con validez legal.

Por eso, aunque los primeros boletines pueden marcar una tendencia desde las primeras horas de la noche, la declaratoria oficial depende del avance del escrutinio y de las autoridades electorales competentes.

Una jornada con alertas y vigilancia electoral

Aunque el balance general ha sido de tranquilidad, la Misión de Observación Electoral reportó durante las primeras horas de votación varias alertas ciudadanas por posibles irregularidades en distintos municipios del país y en Bogotá. Entre los hechos mencionados están presunta publicidad política en inmediaciones de puestos de votación, posibles afectaciones a la libertad del sufragio, actuaciones de funcionarios públicos que podrían ser revisadas por organismos de control y circulación de información falsa en redes sociales y servicios de mensajería.

También se conocieron reportes de capturas por presuntos delitos electorales, entre ellos casos relacionados con posible compra de votos, suplantación y voto fraudulento. Estos hechos, según la información preliminar entregada por las autoridades, están siendo verificados por las entidades correspondientes.

La jornada también estuvo marcada por la discusión alrededor del secreto del voto, luego de que el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, exhibieran públicamente sus tarjetones marcados. Frente a este episodio, la Procuraduría sostuvo que el secreto del voto funciona como una garantía democrática para proteger al elector, aunque cada ciudadano puede decidir si revela o no su elección. La MOE, por su parte, llamó la atención sobre la importancia de que los altos funcionarios den ejemplo en la protección del voto libre.

¿Dónde consultar los resultados?

Los ciudadanos podrán seguir los avances oficiales a través de los canales de la Registraduría Nacional, incluyendo sus plataformas digitales, la aplicación dispuesta para las elecciones presidenciales y los mecanismos institucionales de consulta.

La recomendación de las autoridades es atender únicamente información proveniente de fuentes oficiales y evitar la difusión de cadenas o datos no verificados. En una elección marcada por la polarización y por la alta expectativa frente a una eventual segunda vuelta, la diferencia entre preconteo y escrutinio será clave para entender los resultados sin caer en conclusiones anticipadas.

Por ahora, la jornada continúa abierta hasta las 4:00 p. m. y el país entra en la fase decisiva: primero votar, luego contar y, finalmente, esperar la consolidación oficial de los resultados.