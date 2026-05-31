Las primeras palabras de Iván Cepeda luego de salir votar: reveló su estrategia para blindar los resultados

Esta mañana del 31 de mayo el candidato del Pacto Histórico, ejerció su derecho al voto en el colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Luego de ejercer su derecho al voto en su barrio natal, el candidato presidencial Iván Cepeda rompió la inercia de la jornada electoral al revelar el plan de contingencia técnica que su campaña ejecutará de forma paralela al preconteo oficial de la Registraduría.

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En una movida estratégica para anticipar tendencias y vigilar la transparencia de los resultados, la coalición del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida activará un sistema alternativo de escrutinio rápido y mantendrá nodos de control en tiempo real en las regiones más críticas del país.

El acto del sufragio cobró un tinte personal para el candidato, quien acudió a las urnas en el sector que lo vio crecer. “Hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia. Profundizar los cambios que hemos venido logrando en estos años de gobierno y hacerlo en un barrio que para mí es de grata y entrañable recordación. Es mi barrio natal”, manifestó Cepeda.

Sin embargo, luego el componente emotivo, el discurso del aspirante se tornó estrictamente político y se enfocó en las garantías del proceso. El candidato enfatizó que la madurez del electorado será la clave de la jornada. “Esa confianza emana de nuestra certeza de que en estos años se ha elevado la conciencia política de la ciudadanía y del pueblo. Así que la jornada de hoy queremos que sea una jornada de democracia, del ejercicio pacífico. Ojalá cordial, muy respetuoso de los derechos de cada quien”, acotó.

Monitoreo en tiempo real y control de mesas

La estrategia informada por Cepeda se basa sobre una estructura de Puestos de Mando Unificado (PMU) privados, operados por su equipo de campaña de forma independiente a los de la Fuerza Pública. Este dispositivo técnico recibirá de primera mano los reportes de decenas de miles de testigos electorales tan pronto se ordene el cierre de las urnas a las 4:00 p. m.

“Tenemos puestos de mando unificado en distintas partes del país y que una vez se cierre la votación, vamos a poner en práctica un mecanismo de conteo rápido de los resultados para que muy pronto esta tarde sepamos cómo se desarrolló de manera prospectiva la votación en todo el país. Así que invitamos hoy a honrar al pueblo colombiano, honrar la democracia”, detalló Cepeda durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación.

El dirigente político enfatizó que el objetivo de esta auditoría interna es garantizar la legitimidad del sistema y contrastar de manera inmediata los datos recolectados en las mesas con los boletines que empiece a emitir la autoridad electoral. Asimismo, hizo un llamado directo a las fuerzas de oposición para tramitar la jornada bajo un marco de mutuo respeto y transparencia, asegurando que su colectividad ha ejecutado una campaña limpia y que confían en “celebrar el segundo gobierno progresista” al final del día.

El factor de orden público: captura en flagrancia por fraude

El despliegue tecnológico y humano de la campaña oficialista se alinea con la estricta política de orden público impartida horas antes por el presidente de la República, Gustavo Petro, durante el acto oficial de apertura de las votaciones generales. El jefe de Estado endureció la postura institucional frente a los delitos electorales y ordenó una intervención drástica de las autoridades competentes en todos los puntos de votación del territorio nacional.

“El que compra votos es un delincuente”, aseveró el mandatario colombiano, instruyendo a la Policía Nacional a proceder con capturas inmediatas frente a cualquier alteración de la legalidad del sufragio. Petro fue enfático al solicitar el respaldo ciudadano para frenar las dinámicas de corrupción en las urnas:

“Rechace cualquier intento de presión sobre el voto (...) El voto debe ser libre y sin presión y cualquier persona que intente una presión debe ser capturada y procesada por la autoridad competente por crímenes contra el sufragio”.

El esquema de fiscalización civil diseñado por la campaña de Cepeda medirá su efectividad frente a la macroestructura logística desplegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para este certamen democrático, la institución organizadora habilitó un total de 118.346 mesas de votación, distribuidas estratégicamente en 13.489 puestos a nivel país.