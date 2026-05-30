¿Quién es Manuela Echeverri Hoyos, la artista colombiana que denunció al candidato Santiago Botero por violencia?

El nombre de Manuela Echeverri Hoyos volvió a ocupar titulares luego de que medios nacionales reportaran una denuncia por presunta violencia intrafamiliar contra Santiago Botero Jaramillo, empresario y candidato presidencial. Aunque el caso tiene un componente político evidente por la aspiración electoral de Botero, también ha puesto el foco sobre la mujer denunciante, una artista plástica colombiana con una trayectoria propia en el mundo cultural.

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Echeverri, nacida en Pereira en 1990, ha sido presentada por espacios artísticos como el Museo de Arte Moderno de Cartagena como una creadora centrada principalmente en el dibujo, aunque su obra también se ha movido por instalaciones, objetos y propuestas participativas. Su trabajo suele conectar temas como la memoria, la infancia, el territorio, la resiliencia y la forma en que las experiencias humanas pueden ser narradas desde el arte.

¿Quién es Manuela Echeverri Hoyos?

Manuela Echeverri es una artista plástica colombiana cuya obra ha tenido presencia en escenarios culturales del país. Uno de sus proyectos más visibles ha sido ‘Esporas’, exposición que llegó al Museo de Arte Moderno de Cartagena y que fue reseñada como una muestra alrededor de la vida, la transformación y la resistencia.

En esa exposición se incluyeron ilustraciones en carboncillo y esculturas en forma de corazón, algunas pensadas para que el público pudiera participar dejando mensajes. Esa forma de trabajo muestra una línea artística que no se queda únicamente en la contemplación, sino que busca generar vínculos emocionales con quienes se acercan a sus piezas.

Además de su trayectoria individual, Echeverri ha estado vinculada públicamente con Casa Santiago Botero, un espacio cultural y galería en Cartagena asociado al arte, el diseño y el coleccionismo. Su nombre también ha sido mencionado en perfiles de medios regionales como esposa de Santiago Botero Jaramillo, relación que ahora queda atravesada por una denuncia sensible y de alto impacto público.

¿Qué se sabe de la denuncia contra Santiago Botero?

De acuerdo con reportes de medios nacionales, una Comisaría de Familia de Cartagena habría adoptado medidas provisionales dentro de un caso de presunta violencia intrafamiliar. Entre esas medidas estaría una orden relacionada con el ingreso de Manuela Echeverri y su hijo a la vivienda familiar, así como el desalojo temporal de Botero de ese inmueble mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Este punto es clave: las medidas provisionales no representan una condena ni una decisión judicial de fondo. En este tipo de procesos, las autoridades de familia pueden tomar determinaciones preventivas con el objetivo de proteger a las personas involucradas mientras se revisan los hechos denunciados y se garantizan rutas de atención.

El caso ha tomado mayor relevancia porque Botero es candidato presidencial, lo que hace que una denuncia de esta naturaleza trascienda el ámbito privado y entre en la conversación pública sobre violencia intrafamiliar, liderazgo político y responsabilidad de quienes buscan cargos de alto poder.

Aun así, la información debe manejarse con cuidado. Hasta el momento, lo conocido corresponde a reportes sobre una denuncia y medidas provisionales, no a una sentencia ni a una declaración definitiva de responsabilidad. Por eso, cualquier referencia al caso debe mantenerse bajo el lenguaje de presunción y respeto por el debido proceso.

Por ahora, se espera que el proceso avance y que las instituciones entreguen mayor claridad sobre el alcance de las medidas y los pasos siguientes. Mientras tanto, el caso debe seguirse con rigor, sin morbo, sin revictimización y sin convertir una medida provisional en una condena pública anticipada.