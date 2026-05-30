¿Qué hace falta para que los señalados responsables de la muerte de Yulixa Toloza sean extraditados?

La Fiscalía General de la Nación le ha seguido la pista a la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que falleció tras ser sometida a un procedimiento en un centro estético del sur de Bogotá. Una de las aristas claves del caso es la posible extradición de los presuntos responsables de estos hechos, quienes fueron capturados en Venezuela a mediados de este mes.

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Se trata de María Fernanda Delgado Hernández, Edison Torres y Eduardo David Ramos. De acuerdo con las investigaciones, Delgado Hernández habría sido la dueña de Beauty Laser, el centro estético del barrio Venecia, en el sur de Bogotá, donde Yulixa fue sometida a la intervención. Edison Torres sería la pareja de Delgado Hernández, mientras que Eduardo Ramos ha sido identificado como un supuesto profesional de salud ligado al centro estético.

“Ya está en trámite la solicitud de extradición, con algunas variables para poder determinar si puede haber alguna conectividad para que esas personas sean judicializadas vía plataforma virtual acá en Colombia. Y otra de las opciones es, pues, determinar si finalmente no se puede ninguna de las dos, la extradición o la judicialización, pues mirar si el Estado venezolano los judicializa por los hechos cometidos acá, bajo el amparo de las figuras internacionales”, sostuvo el abogado de la familia de Yulixa Toloza en conversación con la emisora Blu Radio.

Los hallazgos de los exámenes forenses a Yulixa

Quizás uno de los detalles más preocupantes que se han conocido sobre este caso tiene que ver con el hallazgo de lesiones que habrían sido producidas por arma blanca en el cuerpo de Yulixa.

Según los exámenes que le hicieron, la causa de muerte estaría relacionada con un “procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso”. Hallaron también múltiples fracturas en el tórax y, lo más inquietante, una serie de lesiones con arma blanca en elabdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, glúteos y zona sacra.