Defensoría del Pueblo pide al Gobierno Petro no incidir en las elecciones presidenciales de este 31 de mayo

Faltan apenas unas horas para que las urnas se abrán y se lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo hizo un particular pronunciamiento: le pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro abstenerse de participar en política.

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En unas declaraciones públicas frente a varios medios de comunicación, la defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó que el Ministerio Público ha manifestado dudas al alto gobierno y señaló que le han hecho un “llamado abstenerse de incidir en el proceso electoral, haciendo manifestaciones o disponiendo de recursos de una u otra candidatura. Reafirmamos ese llamado para garantizar la neutralidad del gobierno y de todas las instituciones en favor de la libertad de los votantes”.

Adicionalmente, advirtió que la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de acompañar todo el despliegue institucional en el marco de la jornada electoral que se llevará a cabo este 31 de mayo.

“Hemos previsto un despliegue de más de 2.220 personas integradas por funcionarias y funcionarios y defensores y defensoras públicas, en 338 municipios, 1.748 puestos de votación y 36 centros carcelarios. Asimismo, participaremos del PMU nacional y departamental y se realizarán dos comités directivos para las garantías de unas elecciones libres y en paz”, advirtió la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta oficial en la red social X.

Habrá más de 408.000 personas de la Fuerza Pública desplegadas

En las últimas horas también se conocieron detalles del trabajo que ha adelantado el Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad de las elecciones presidenciales.

“Ya está desplegada toda la Fuerza Pública y todas las capacidades para que existan las condiciones para que los votantes ejerzan su derecho de manera libre, segura y transparente”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Adicionalmente, dio a conocer que con el fin de brindar las garantías necesarias a todas las mesas de votación del país se desplegaron 408.000 integrantes de la Fuerza Pública que permanecerán en “máxima alerta”.