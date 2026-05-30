Cómo consultar su puesto de votación para las elecciones en Colombia: paso a paso

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

Ciudadanos votando y jurados realizando el conteo de votos en un puesto electoral en Antioquia.

Consultar el puesto de votación es uno de los pasos más importantes antes de participar en una jornada electoral en Colombia, especialmente para evitar confusiones el día de las elecciones, desplazamientos innecesarios o llegar a un lugar donde la cédula no está habilitada para votar.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene habilitada una herramienta oficial para que los ciudadanos puedan revisar su lugar de votación ingresando únicamente el número de cédula. Este servicio permite conocer el departamento, municipio, zona, puesto y mesa donde cada persona está registrada para ejercer su derecho al voto.

¿Cómo consultar el puesto de votación?

El proceso es sencillo y se puede hacer en línea desde celular, computador o cualquier dispositivo con conexión a internet. Estos son los pasos:

Ingrese a la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Busque la opción de consulta de “Lugar de votación” o “Consulte aquí su lugar de votación”. Escriba su número de cédula sin puntos, comas ni espacios. Marque la casilla de verificación de seguridad, si el sistema la solicita. Haga clic en consultar. Revise cuidadosamente la información que aparece en pantalla: puesto, dirección y mesa de votación.

La recomendación es hacer esta consulta con anticipación y no dejarla para el mismo día de las elecciones. En jornadas de alta demanda, las plataformas pueden recibir muchas visitas al mismo tiempo, por lo que revisar el dato días antes evita contratiempos.

¿Qué documento se necesita para votar?

Para votar en Colombia, el ciudadano debe presentar su cédula de ciudadanía. Es importante verificar previamente las indicaciones oficiales de la Registraduría sobre los documentos válidos para cada proceso electoral, especialmente en casos de cédula digital, duplicados o cambios recientes de documento.

También es clave tener en cuenta que consultar el puesto de votación no reemplaza la inscripción de cédula. Si una persona cambió de ciudad, barrio o residencia y no actualizó su lugar de votación dentro de los plazos establecidos, deberá votar en el puesto donde aparece registrada en el censo electoral.

¿A qué hora abren las urnas en Colombia?

De manera habitual, las votaciones en Colombia se realizan entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Durante ese horario, los ciudadanos pueden acercarse al puesto asignado, presentar su documento y recibir el tarjetón correspondiente.

La Registraduría suele recomendar llegar con tiempo, revisar la mesa asignada y seguir las indicaciones de los jurados de votación. Además, es importante evitar compartir información falsa sobre cambios de puestos, cierres o supuestas restricciones que no provengan de canales oficiales.

Para quienes viven en el exterior, la consulta también es fundamental, pues permite revisar el puesto habilitado según el consulado o lugar de inscripción correspondiente. En estos casos, los horarios pueden variar según la normativa y organización electoral en cada país.

En conclusión, antes de salir a votar, lo más útil es verificar el puesto directamente en la página oficial de la Registraduría, guardar la dirección y planear el desplazamiento. Una consulta de pocos minutos puede evitar confusiones el día de las elecciones y garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto sin contratiempos.