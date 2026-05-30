“Ahoguenlo”: revelan aterrador video del momento en que joven de 22 años se lanzó desde una lancha al embalse de Guatapé

Lo que comenzó como una celebración festiva en el icónico embalse de Guatapé-El Peñol, en Antioquia, se transformó en una pesadilla que hoy tiene en vilo a las autoridades. Alexánder Avendaño Varela, un joven de 22 años oriundo de Medellín, desapareció en las profundidades del embalse el pasado domingo 24 de mayo, y nuevos elementos probatorios sugieren que su muerte no habría sido un accidente, sino el resultado de un presunto caso de violencia y hostigamiento.

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En las últimas horas, ha salido a la luz un video que ha cambiado el rumbo de la investigación. En el material audiovisual compartido por Colombia Oscura fue captado momentos antes de que el joven se lanzara al agua, en él se escuchan voces incitando a la violencia y frases estremecedoras como “¡Ahóguenlo!”.

Las imágenes muestran cómo Avendaño habría sido agredido e intimidado por quienes lo acompañaban en la embarcación, lo que refuerza la hipótesis de que el joven se lanzó al embalse como un desesperado intento por escapar de una golpiza que estaba recibiendo con sevicia a bordo del planchón turístico.

Esta revelación contradice la versión inicial que circuló en las primeras horas, la cual sugería que el joven había caído de manera accidental mientras disfrutaba del paseo. La crueldad evidenciada en el video ya está siendo analizada minuciosamente por las autoridades competentes para determinar responsabilidades penales.

El joven desapareció aproximadamente a las 6:15 de la tarde del domingo, mientras la embarcación transitaba frente a la Isla del Sol, entre los sectores de Palmira y Magdalena. Desde que se emitió la alerta, las labores de rescate han sido incansables.

Desde el lunes 25 de mayo, un equipo especializado compuesto por 14 buzos de los Cuerpos de Bomberos de Marinilla, El Peñol, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral ha liderado las tareas de rastreo. La operación se desarrolló en condiciones extremas, pues los rescatistas descendieron a profundidades de entre 20 y 33 metros, utilizando sonares especializados y tecnología de punta para intentar localizar el cuerpo de Avendaño Varela en un terreno acuático complejo.

La tragedia, que tuvo lugar inicialmente en el sector El Marial, ha dejado una profunda conmoción en la región. Mientras los rescatistas continúan con su labor técnica, la Fiscalía y las autoridades de policía trabajan para identificar a los ocupantes de la embarcación que se escuchan en el video, con el fin de esclarecer si el acoso y la agresión fueron el detonante directo de la fatal decisión del joven.