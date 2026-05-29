Atención: liberan al hijo del exalcalde de Tame, Arauca, que había sido secuestrado por el ELN

En la tarde de este viernes 2 de mayo, la Defensoría del Pueblo comunicó que Plácido Ovallos e Iván Alfredo Guzmán -el hijo del exalcalde de Tame, Arauca- fueron liberados tras ser secuestrados por el Frente de Guerra Oriental del ELN.

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De acuerdo con un pronunciamiento oficial publicado por el Ministerio Público, estas dos personas fueron entregadas a una misión humanitaria en la que participaron la iglesia católica, el CICR y la Defensoría del Pueblo.

“Valoramos este alivio humanitario que permitió el retorno de estas dos personas a la libertad y al reencuentro con sus familias. Reiteramos nuestro llamado a todos los actores armados para que liberen a las personas que permanecen secuestradas y respeten de manera plena la vida, la libertad, la integridad y la dignidad humana, conforme a las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario”, informó la Defensoría del Pueblo en su cuenta oficial en la red social X.

El ELN se pronunció tras las liberaciones

Entre tanto, el Frende de Guerra Oriental del mencionado grupo armado ilegal también publicó un comunicado en el cual se refirió a la liberación de Iván Alfredo Guzmán y Plácido Ovallos.

Para empezar, la guerrilla señaló que con estas acciones se llevaron a cabo en cumplimiento del debido proceso y del Derecho Internacional Humanitario.

Además, señalaron que el hijo del alcalde de Tame fue secuestrado tras adelantar lo que llamaron “rutinas de seguridad y control territorial” en el departamento de Arauca. Luego, indicaron a su padre de supuestas alianzas con otros grupos criminales y advirtieron que, sin embargo, no encontraron que Iván Alfredo estuviera vinculado a esos hechos.

“La retención del señor PLÁCIDO OVALLOS RANGEL, de 58 años, habitante del municipio de Fortul, departamento de Arauca, se le realizó bajo el debido proceso y no se encontró vinculación directa con el narco paramilitar ANTONIO MEDINA y su banda”, advirtió el ELN.