Abelardo de la Espriella hará masivo rosario antes de elecciones con férreo opositor del aborto

Abelardo de la Espriella en la Basílica de ‘El Señor de los Milagros’ en Buga

A pocos días de las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella volverá a mover una de las fibras más fuertes de su campaña: la religión, con un masivo rosario antes de las elecciones.

El candidato participará este sábado 30 de mayo en un Santo Rosario junto a su esposa y el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, en un encuentro católico que será transmitido a las 9:00 p.m. por el canal de YouTube de Católicos Defensores de la Patria.

El evento no llega en cualquier momento. Se hará en la víspera electoral y en medio de una campaña en la que De la Espriella ha convertido su discurso de fe, familia y patria en una parte central de su identidad política. Como quien dice, el candidato no cerrará únicamente con tarima, discursos o llamados al voto, sino también con oración.

Santo Rosario antes de las elecciones por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella

Según la convocatoria conocida, el encuentro católico contará con la presencia de Abelardo de la Espriella, su esposa y Eduardo Verástegui, una figura que también ha construido buena parte de su vida pública alrededor del activismo conservador, la defensa de valores católicos y su cercanía con movimientos de derecha en América Latina.

La transmisión será a través del canal de YouTube de Católicos Defensores de la Patria, nombre que además conecta directamente con la narrativa que ha acompañado al candidato durante su campaña: la idea de defender a Colombia desde valores religiosos, familiares y nacionalistas.

El detalle no es menor. En una campaña marcada por discursos de seguridad, críticas al Gobierno Petro y choques entre candidatos de derecha, De la Espriella también ha buscado llegar a votantes creyentes, especialmente aquellos que ven la política como una batalla cultural y moral.

La conversión de Abelardo de la Espriella al catolicismo

Uno de los elementos más comentados de su campaña ha sido su relato de conversión. De la Espriella ha dicho en diferentes espacios que antes era ateo y que tuvo un cambio espiritual profundo, algo que ahora presenta como parte de su historia personal y política.

El candidato ha capitalizado esa narrativa de “ateo arrepentido” para acercarse al voto religioso, especialmente a sectores evangélicos y conservadores. Según ese medio, De la Espriella ha contado que su conversión ocurrió después de una tragedia familiar y que desde entonces la fe ocupa un lugar central en su vida pública.

Esa transformación también ha sido leída de manera distinta por sus críticos, quienes la ven como una estrategia electoral para conectar con un sector clave del electorado. Sin embargo, el candidato ha insistido en que se trata de una conversión genuina y no de una postura de campaña.

Eduardo Verástegui, otro guiño al voto conservador

La presencia de Eduardo Verástegui también le da un tono internacional al evento. El actor mexicano ha pasado de la televisión y el cine al activismo político ultraconservador, con una agenda centrada en valores católicos, familia y oposición al aborto.

Su participación junto a De la Espriella refuerza la lectura de que el candidato quiere cerrar campaña hablando directamente a un público creyente, especialmente a quienes ven en esta elección una disputa no solo política, sino también espiritual.

El Santo Rosario del sábado 30 de mayo se suma a otros gestos religiosos que han acompañado la campaña de De la Espriella. En sus eventos, el candidato ha mezclado símbolos patrióticos, mensajes de orden y referencias religiosas, mientras se presenta como una alternativa de derecha fuerte frente al petrismo y frente a sus competidores en ese mismo espectro político.

A pocos días de las urnas, el encuentro católico será una prueba más de cómo la fe se volvió parte del lenguaje electoral. Para sus seguidores, será un acto de oración por Colombia. Para sus críticos, otro movimiento para movilizar el voto religioso.

Lo cierto es que Abelardo de la Espriella llega al cierre de campaña reforzando una narrativa que ya no es secundaria en su candidatura: la del hombre que dice haber pasado del ateísmo a la fe y que ahora busca convertir esa historia personal en una bandera política.