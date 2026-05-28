De la Espriella radicalizó su discurso a días de las elecciones: ataques a Petro, a Valencia y su promesa de no reelegirse

A solo tres días de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, el candidato por el Movimiento de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella, endureció su retórica. En un intento por mostrarse como un estadista desinteresado, el abogado anunció que gobernaría solo un periodo de cuatro años y luego abandonará la vida pública. Lo que presenta como un sacrificio personal omite un detalle constitucional: la reelección en Colombia está prohibida y requeriría una reforma constitucional para ejecutarse.

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Durante entrevistas exclusivas concedidas esta semana a El Tiempo y la Revista Semana, el aspirante destapó una estrategia basada en la confrontación directa, el populismo punitivo y el desprecio por sus contradictores políticos, configurando una plataforma que enciende alarmas por sus tintes autoritarios.

Intervención armada y postura frente al uribismo

De la Espriella detalló a El Tiempo una reestructuración inmediata en el manejo del orden público. El candidato adelantó que asumirá personalmente la dirección de un nuevo bloque antiextorsión y ordenará retomar los bombardeos aéreos. En cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos, sugirió reemplazar el glifosato por “bioherbicidas”, un cambio técnico con el cual planea esquivar los fallos de la Corte Constitucional y evitar el requisito legal de someter estas medidas a consultas previas con las comunidades campesinas.

En este marco de seguridad, justificó su cercanía ideológica con líderes internacionales como el excandidato chileno José Antonio Kast, referenciando abiertamente la premisa de imponer el orden “por la razón o la fuerza”.

Al mismo tiempo, en su diálogo con la Revista Semana, De la Espriella lanzó fuertes críticas contra el actual panorama electoral. Reafirmó sus señalamientos hacia Gustavo Petro, a quien denominó “jefe de la mafia”, y desestimó la candidatura de Paloma Valencia por el Centro Democrático. Tras afirmar que la aspiración de la senadora “se desinfló”, hizo un llamado directo a las bases del uribismo para que voten por él en primera vuelta y frenen así las aspiraciones de Iván Cepeda.

Finanzas en contraste y agenda conservadora

El plan económico delineado por la campaña expone un claro contraste entre ingresos y gastos del Estado. El abogado aseguró que no creará nuevos impuestos y que eliminará el cobro del 4x1000. Sin embargo, estas medidas de reducción tributaria se cruzan con el anuncio de emitir nueva deuda pública para cubrir de tajo un déficit de 50 billones de pesos en el sistema de salud. Paralelamente, propuso ‘obligar’ al mercado a otorgar créditos hipotecarios con tasas del 2 % a 30 años sin exigir cuota inicial, una iniciativa que requeriría una inyección masiva de subsidios estatales que no fue detallada en sus intervenciones.

En el ámbito social, aunque jura defender la Constitución de 1991, el candidato marcó una línea conservadora que choca con el carácter laico del Estado. Confirmó que bloqueará iniciativas relacionadas con el derecho al aborto y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, anunciando además que bajo su mandato “Dios regresa a las aulas de clase” públicas.