Movilidad en Bogotá hoy: fuerte accidente en Teusaquillo y camión varado en la Autopista Norte afectaron el tráfico

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó una serie de novedades viales que afectaron el normal flujo del tránsito en la capital durante la mañana de este jueves 28 de mayo. Entre otras cosas, se reportó un choque entre una motocicleta y una camioneta en la localidad de Teusaquillo.

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Adicionalmente, se reportaron dos tractocamiones varados en distintos puntos de la ciudad: uno en la Autopista Norte y otro en la carrera 68.

Así está la movilidad de Bogotá en tiempo real

07:42 a.m.: “Continúan maniobras para retirar el camión varado en Autonorte con calle 106, sentido Norte - Sur. Grupo Guía agiliza el tráfico, maniobras y desvíos”, indicó la Secretaría de Movilidad.

07:25 a.m.: Se registró un accidente de tránsito entre un carro y una moto en la localidad de Teusaquillo, específicamente en la carrera 36A con calle 59. Las autoridades ya están acudiendo al lugar.

07:04 a.m.: Un tractocamión se varó en la avenida de Las Américas con carrera 68, en el sentido occidente-oriente. Ya fue retirado del punto.

06:50 a.m.: Reportan un por camión varado en la localidad de Suba, puntualmente en la Autopista Norte con calle 106, sentido Norte - Sur.

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