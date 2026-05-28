¿Una pinchada en COP 360.000? Cierran comercios luego de graves denuncias de conductores en Bogotá

El bolsillo de los conductores en la capital del país sigue bajo la presión de cobros imprevistos, pero esta vez la situación escaló hasta la intervención de las autoridades distritales. Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá puso bajo la lupa a un taller de servicio automotriz en la localidad de Engativá, luego de recibir varias denuncias ciudadanas que apuntaban a presuntos abusos y sobrecostos desmedidos en la reparación de vehículos.

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El detonante de la acción oficial fue el caso de un ciudadano cuyo vehículo sufrió una avería por un elemento corto-punzante en el semáforo de la Avenida Boyacá con calle 53. Al verse obligado a llegar hasta el punto de asistencia más cercano, ubicado sobre la misma Avenida Boyacá pero a la altura de la calle 61, recibió una tarifa que encendió las alarmas de la comunidad: le exigieron un pago superior a los 360.000 pesos colombianos por la instalación de un parche básico para la llanta afectada.

El truco del semáforo: la trampa que vigila el Distrito

La gravedad de las denuncias obligó el despliegue inmediata de los gestores del Distrito durante la noche de este miércoles. El objetivo principal fue verificar la legalidad de la operación del establecimiento y mitigar prácticas que vulneren los derechos de los consumidores, especialmente bajo modalidades de cobro imprevisto que aprovechan la vulnerabilidad o el desespero del conductor varado en vías principales.

Durante la diligencia, los funcionarios requirieron de manera estricta al propietario del taller la implementación obligatoria de una lista de precios que debe permanecer visible en la entrada del local. Según la normativa vigente, esta medida busca garantizar que cualquier usuario conozca al detalle los costos de los servicios de mecánica, parches o balanceo antes de autorizar cualquier manipulación de su vehículo, evitando así sorpresas o cobros arbitrarios al finalizar el procedimiento.

Vecino solidario en infracción: sellan bar contiguo por falta de papeles

El despliegue de las autoridades no se limitó únicamente al sector automotriz. Al inspeccionar el entorno comercial de la zona, la Policía Nacional ingresó a un bar ubicado de manera adyacente al montallantas objeto de la investigación principal. Luego de la revisión de los requisitos legales exigidos por el artículo 92 (numeral 16) de la Ley 1801, verificaron que el establecimiento nocturno no contaba con la documentación en regla para ejercer la actividad comercial.

Específicamente, el local carecía de los comprobantes vigentes del pago de derechos de autor necesarios para la reproducción de música en espacios públicos. Ante esta irregularidad, los uniformados procedieron a imponer una medida correctiva inmediata consistente en la suspensión temporal de la actividad comercial y el correspondiente sellado del establecimiento por un término de cuatro días calendarios.

Voceros de la Secretaría de Seguridad recordaron que “los establecimientos deben tener la Cámara de Comercio al día, derechos de autor, concepto sanitario favorable, concepto favorable de bomberos, uso de suelo y la carta de apertura dirigida al comandante de estación de Policía”, enfatizando que el desconocimiento normativo no exime de las sanciones legales pertinentes.