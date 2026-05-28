Colombiana fue abusada sexualmente por cinco hombres en un edificio en Roma, Italia: ya los capturaron

En las últimas horas se conocieron los detalles de un escabroso caso de violencia de género que sufrió una mujer colombiana en Roma, Italia. Según una denuncia que se conoció en la prensa italiana, la mujer de 32 años habría sido abusado sexualmente por cinco hombres en un edificio abandonado.

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De acuerdo con el medio de comunicación Roma Today, la joven había llegado hace una semana a Italia. En medio de su paso por Roma, fue secuestrada y llevada a un sector conocido como Via Cesare Tallone, en Tor Cervara, que se encuentra al oriente de la capital italiana. Supuestamente, la joven habría entablado un diálogo con un sujeto, que le pidió que la siguiera a pie hasta llegar a una furgoneta.

El rapto se produjo el pasado 19 de mayo y, según las autoridades italianas, la joven permaneció desaparecida durante tres días. Al parecer, a la joven le suminstraron drogas que afectaron su capacidad de defenderse y cinco sujetos habrían aprovechado para abusar sexualmente de ella.

Así escapó la joven de sus secuestradores

El diario Roma Today advirtió que después de tres días de secuestro, la joven aprovechó un momento de distracción de sus captores para escapar a la calle, donde fue encontrada por un ciudadano que alertó de inmediato a las autoridades.

La trasladaron al hospital Casilino de Roma y allí los médicos constataron la gravedad de los vejámenes que había sufrido.

Entre tanto, se conoció los investigadores adelantaron un allanamiento en el edificio el pasado 27 de mayo. Allí encontraron a 22 personas y cinco hombres fueron identificados por la víctima como los presuntos autores del abuso sexual y el secuestro.

Asimismo, Roma Today dio a conocer que el edificio en el que cometieron los delitos había sufrido un incendio en noviembre pasado. No obstante, decenas de personas volvieron a habitarlo aun cuando se encontraba en ruinas.