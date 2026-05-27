Video: conductora de moto sufrió aparatoso accidente tras intentar adelantar a camión recolector de basura

Los motociclistas son víctimas frecuentes de accidentes de tránsito en Colombia, no solo por que proporcionalmente son más, sino también porque tienen múltiples vulnerabilidades que los exponen a mayores riesgos en la vía. En las últimas horas se conoció el video de una conductora de moto sufrió un grave accidente en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

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En la grabación, que ha sido ampliamente compartida en las redes sociales, quedó en evidencia el momento en el que se presentó el siniestro vial. La conductora, que llevaba una chaqueta morada e iba conduciendo una motocicleta de marca Suzuki, acelera en contravía detrás de otros dos motociclistas que estaban adelantando a un camión de la basura que estaba transitando por su carril.

Aunque en el video se observa que los dos motociclistas que iban adelante de ella logran culminar la peligrosa maniobra con éxito y vueleven a meterse a su carril cuando rebasan al camión de la basura, ella no corre con la misma suerte.

El impactante video de la caída de la motociclista

La mujer se estrella de frente contra un carro de marcha Chevrolet que venía en sentido contrario y transitando por su propio carril. Aunque la conductora trata de esquivarlo y frena, no lo logra y termina impactando directamente con el otro vehículo. Como consecuencia, la moto da un giro en el aire y ella sufre una fuerte caída.

Aunque estuvo a pocos centímetros de quedar debajo de la llanta del camión de basura que pretendía adelantar, por fortuna cae un poco antes y el camión sigue su curso.

Tras el accidente, el motociclista que llevaba la cámara se baja de su vehículo para auxiliarla. Mientras tanto, el conductor del carro con el que chocó sale para verificar lo ocurrido.