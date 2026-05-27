Atención: fatal accidente de tránsito en la vía Tunja-Bogotá dejó una mujer fallecida y varios heridos

En la noche de este martes 26 de mayo se reportó un grave accidente de tránsito en la vía que conduce a de Tunja a Bogotá, específicamente en el sector Los Manzanos, en jurisdicción del municipio de Tocancipá, Cundinamarca. Al parecer, un bus de la empresa Concorde terminó volcado tras perder el control. Como consecuencia del siniestro vial, una mujer falleció y varias personas resultaron heridas.

(Lea más noticias sobre movilidad dando clic en: Mortal accidente de tránsito en la vía Briceño-Chía dejó una personas fallecida).

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá, uniformados de la Defensa Civil y de la Cruz Roja. Adicionalmente, acudió una ambulancia para brindarles los primeros auxilios a los pasajeros del vehículo.

En total, 15 ciudadanos tuvieron que ser atendidos. De ellos, siete fueron trasladados a un centro asistencial del municipio.

Según un primer boletín, la vía tuvo que ser temporalmente cerrada debido al siniestro vial y las autoridades pusieron señalización y están regulando el tráfico en la zona.

En las imágenes que fueron compartidas por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca se observa que el bus quedó volteado sobre el costado derecho en uno de los carriles del corredor vial.

Grave accidente en vía Briceño-Chía

El volcamiento del bus intermunicipal de la empresa Concorde no fue el único accidente de tránsito grave que se registró en las últimas horas en las vías de Cundinamarca.

En la tarde del pasado lunes 25 de mayo también se presentó otro fuerte siniestro vial. En esa ocasión fue protagonizado por una camioneta negra de marca Renault Duster, que terminó chocando contra un puente en jurisdicción del municipio de Briceño, puntualmente en el tramo vial que comunica con Chía.

Lamentablemente, el copiloto del vehículo falleció. Mientras tanto, la conductora del mismo tuvo que ser trasladada de forma inmediata a un centro asistencial.