Primeras imágenes del atentado atribuido al Eln en Riohacha: destrucción en el batallón y pánico civil

Un ataque con cilindros bomba perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena en Riohacha, La Guajira, dejó un saldo preliminar de al menos de 12 soldados heridos y graves afectaciones a las viviendas aledañas. La detonación, registrada pasadas las 12:00 de la madrugada de este miércoles 27 de mayo, sacudió la Troncal del Caribe y obligó al cierre total y preventivo del corredor vial en el kilómetro 5, vía que conduce hacia Maicao.

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El estallido no solo golpeó la infraestructura castrense, sino que desató el caos en los barrios vecinos. Las primeras imágenes de la zona revelan fuertes daños en las fachadas y techos de las casas ubicadas frente al cantón militar, un sector habitado mayoritariamente por comunidades indígenas. En una declaración exclusiva para Noticias Caracol, Clara Ramírez, residente del sector, relató los instantes de zozobra luego de la explosión. “Eso fue a las 12:18, dañó las casas. Yo escuché y salí con mis hijas con pánico y miedo, corrimos, no sabíamos para dónde ir y luego coloqué a mis hijas debajo de la mesa para no exponerlas hacia afuera”, narró la mujer, evidenciando el choque psicológico de los civiles que terminaron atrapados en medio del fuego.

Ruinas en los alojamientos y cilindros sin detonar

Al interior del complejo militar el panorama documentado es de destrucción. La onda expansiva derribó la garita principal y colapsó las estructuras de los baños y los dormitorios donde pernoctaban los uniformados de la Primera División del Ejército. Cerca de 12 militares lesionados fueron trasladados para recibir atención médica, mientras las autoridades evalúan la magnitud de los daños.

La tensión en la zona se extendió durante la madrugada. Equipos antiexplosivos del Ejército y la Sijín realizaron la detonación controlada de al menos tres artefactos adicionales que quedaron esparcidos y camuflados en los alrededores de las instalaciones. Este riesgo latente mantiene bloqueada la carretera nacional, dejando decenas de vehículos de carga y pasajeros represados desde la 1:00 a. m. Además, la situación generó la suspensión preventiva de actividades académicas en un colegio privado contiguo y en la Universidad de La Guajira, ubicada a pocos metros del lugar.

Condena militar y exigencia de seguridad al presidente

Por su parte, la Primera División del Ejército confirmó que mantienen el despliegue operacional de manera coordinada con la Policía Nacional para ubicar a los responsables, señalando que el acto criminal será denunciado ante las autoridades competentes y “esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado Eln, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes".

Las Fuerzas Militares desplegaron un anillo de seguridad para asegurar el área perimetral. A través de su cuenta de X, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, rechazó la acción: “Condeno de manera categórica el cobarde atentado terrorista registrado en inmediaciones del Batallón Cartagena, en Riohacha, La Guajira, una acción criminal del ELN, que deja varios de nuestros soldados afectados, además de poner en riesgo a la población civil”.

Sin embargo, para los habitantes locales, la presencia militar no evitó la tragedia. Clara Ramírez aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje directo al Ejecutivo ante la constante alteración del orden público: “Hago un llamado al presidente Gustavo Petro que dé más seguridad, más que todo aquí en Riohacha, que estamos muy afectados. Somos indígenas, de corazón no queremos vivir más esto”.