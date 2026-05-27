Le enterró un cuchillo en el cuello a una estudiante por robarle el celular: vecinos alertan ataques similares

A menos de una cuadra de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y a dos calles de un CAI de la Policía, una estudiante menor de edad recibió una puñalada en el cuello luego de resistirse a un atraco. El ataque ocurrió pasadas las 6:00 de la mañana en el barrio Quiroga, sur de Bogotá, esto expone una grave crisis de seguridad pública que afecta de manera desproporcionada a las jóvenes en sus trayectos escolares, ante la inoperancia de las autoridades de vigilancia por cuadrantes.

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Las cámaras de seguridad del vecindario captaron la brutalidad del asalto, se observa cómo el agresor perfila a la víctima que caminaba sola por un callejón solitario. Al no lograr arrebatarle el teléfono móvil de inmediato, el sujeto lanza una agresión con arma blanca dirigida directamente a la zona superior de su cuerpo, ocasionándole una herida y desatando el pánico en una zona donde operan seis instituciones educativas.

Inacción estatal y vulnerabilidad en el espacio público

La indignación de la comunidad trasciende este hurto en particular y apunta al abandono institucional de los corredores peatonales. Los habitantes advierten que las y los jóvenes son acosados sistemáticamente en estas vías por delincuentes que aprovechan la falta de iluminación y la nula presencia policial.

Una testigo clave, quien brindó primeros auxilios a la menor afectada, expuso ante los micrófonos de Citytv la crudeza del actuar criminal, detallando cómo la infraestructura del barrio facilita estos ataques: “La aborda y la amenaza para quitarle el celular. Como no obtiene el objetivo, le hace un lance con el cuchillo. No logra generar una herida de gravedad, pero la situación es recurrente por los tipos de callejones. Lo preocupante es la parte donde ese sujeto le hace esa puñalada, porque él tiende a hacerla hacia el cuello”.

“Usted no se meta”: el terror impuesto a los adolescentes

El nivel de agresividad del asaltante quedó en evidencia cuando, segundos después de herir a la niña, arremetió contra otro adolescente que intentó acercarse para frenar la agresión. Según el relato entregado al noticiero local, el sujeto detuvo cualquier intervención comunitaria bajo amenazas directas: “Más adelante coge y le dice a otro estudiante, ‘Usted no se meta chino marica’, y también lo apunta con el cuchillo”.

Este hostigamiento permanente ha forzado a los padres de familia a modificar sus rutinas laborales para asumir labores de escolta y cuidado vecinal, supliendo la vigilancia que el Distrito no garantiza. Pese a la contundencia del video y los testimonios, el presunto responsable no ha sido capturado. Los residentes exigen un despliegue preventivo urgente en dos franjas críticas de movilidad escolar. Hasta el momentos las autoridades no se han pronunciado y no se conoce en su totalidad el estado de salud de la mejor.