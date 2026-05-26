Mortal accidente de tránsito en la vía Briceño-Chía dejó una personas fallecida

Las autoridades de Cundinamarca reportaron un grave accidente de tránsito que se registró en la vía que comunica a los municipios de Briceño y Chía durante la tarde de este lunes 25 de mayo. Como producto del siniestro vial, una persona falleció.

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De acuerdo con el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, los hechos fueron atendidos sobre las 5:50 de la tarde, justo al lado de un puente peatonal. El vehículo que protagonizó el siniestro era una camioneta negra de la marca Renault Duster.

Lamentablemente, el copiloto que se encontraba a bordo perdió la vida. Mientras tanto, la mujer que iba conduciendo fue remitida de urgencia a la Clínica Universitaria de La Sabana. La emergencia fue atendida por uniformados del Cuerpo de Bomberos del municipio de Sopó y la concesión vial.

El mal estado en el que quedó la camioneta

Asimismo, las autoridades compartieron varias fotografías que dan cuenta del fuerte impacto que sufrió la camioneta. En las imágenes se observa cómo el vidrio panorámico del vehículo quedó totalmente roto tras chocar directamente contra el puente peatonal que estaba al lado de la vía.

En la vía, además, las autoridades tuvieron que realizar desvíos temporales mientras atendieron a las víctimas del siniestro. En el lugar se presentaron fuertes trancones que más tarde se disolvieron.

Por ahora, no hay mayores detalles sobre la persona que falleció en el lugar de los hechos y las autoridades tendrán que adelantar la respectiva investigación para establecer cuáles fueron las causas del accidente.