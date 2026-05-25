Imprudencia de motociclista causó grave accidente en la calle 80 y desató indignación entre los demás conductores

El video de un fuerte accidente que se registró en la calle 80, justo al lado del centro comercial Titán Plaza, causó indignación en redes sociales debido a que fue consecuencia de la imprudencia de un motociclista.

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En las imágenes, que fueron grabadas por la cámara de otro motociclista, se observa el momento en el que el sujeto responsable del accidente de tránsito conduce de manera temeraria entre las motos. En su trayecto choca con la parte trasera de una moto que llevaba a un parrillero. Ambos vehículos pierden el control.

La moto del imprudente sujeto termina primero en el piso y él por poco acaba debajo de un camión que estaba transitando por la vía. Mientras tanto, la moto que iba en frente se desvía, choca contra el mismo camión y ambos ocupantes también terminan cayéndose al piso. El camión, por su parte, termina pasando por encima de este último vehículo.

Ante la gravedad del accidente, los motociclistas que atestiguaron la escena manifestaron su indignación con el hombre que causó el siniestro vial y empezaron a reclamarle.

Cuando el conductor del camión se bajó para ver qué había pasado, el motociclista que se encontraba grabando le explicó lo ocurrido. “Fue culpa del man que los hizo caer y salió contra su camión”, le comentó el ciudadano.

¿Qué cubre el Soat en caso de accidente de tránsito?

Sin importar la responsabilidad del accidente de tránsito, el Soat es el seguro que debe responder por la salud de las personas que resulten heridas. Entre otras cosas, asume asuntos como medicamentos, gastos hospitalarios y la rehabilitación de las víctimas. En casos de fallecimientos también incluye indemnizaciones. Sin embargo, no cubre daños a los vehículos involucrados.

Asimismo, es clave tener presente que la atención en salud es un derecho. “Todas las IPS están en la obligación de dar atención prioritaria a las víctimas de un accidente de tránsito. La reclamación puede realizarse directamente, es decir, no se requieren apoderados o intermediarios”, señala la página oficial de Seguros del Estado sobre el Soat.