“Es la manera zurda de ensuciar las elecciones”: Carlos Antonio Vélez hizo polémica advertencia sobre las votaciones

El reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez volvió a referirse a asuntos políticos a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X. Esta vez hizo una controvertida advertencia a propósito de la coyuntura electoral actual.

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"Tengo la sensación, acaba de pasar en Perú y hay indicios q esta ya pasando en la apertura de las elecciones nuestras en el exterior, q van a aplicar o están aplicando el “PLAN MORROCOY”.. averigüen! Pilas.. es la manera zurda de ensuciar las elecciones!!! (SIC)“, advirtió Vélez en un trino.

Al parecer, el periodista se estaba refiriendo a las elecciones presidenciales de Colombia que se llevarán a cabo el próximo domingo 31 de mayo. Vélez se refirió a una teoría compartida por grupos ultraconservadores peruanos sobre las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en ese país en abril pasado: la aplicación del supuesto plan morrocoy.

¿Qué es el supuesto plan Morrocoy que se hizo conocido en las elecciones de Perú?

Como resultado de los comicios de Perú, pasaron a segunda vuelta los candidatos Keiko Fujimori, que se identifica con la derecha, y Roberto Sánchez, quien se identifica con la izquierda. Por un estrecho margen, el ultraconservador Rafael López Aliaga quedó en tercer lugar y después de que se conocieron los resultados alegó que se había ejecutado un supuesto plan Morrocoy en Perú.

¿A qué se refería con este término? Según explicó en varias declaraciones públicas, se trata de una presunta estrategia de sectores de izquierda para afectar las elecciones que ya se había aplicado en Venezuela. Entre otras cosas, se trataría de una serie de acciones que buscarían desincentivar a los votantes, retrasar la apertura de las mesas de votación y hacer que personas claves como los jurados se demoren tanto como puedan en sus actividades. Originalmente, quienes le pusieron el nombre de “Morrocoy” fueron los opositores venezolanos, quienes evidenciaron este tipo de tácticas durante el gobierno de Nicolás Maduro.

No obstante, varios expertos electorales han considerado que estos supuestos planes para torpedear las elecciones de Perú podrían ser una campaña de desinformación de López Aliaga.

“Antes de la votación, López Aliaga ya estaba con un discurso de fraude. Toda desinformación parte de un elemento de realidad que le da similitud, pero no hay ninguna prueba de la supuesta intencionalidad de fraude. De lo que sí hay pruebas son los activistas de López Aliaga que están difundiendo esta información, tratando de buscar dudas sobre la transparencia de las elecciones”, le dijo el analista político Hernán Chaparro al medio La República, de Perú.