Petro rompió el silencio tras la captura de Saab y lanzó una fuerte advertencia electoral

El presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez este domingo tras la reciente captura y extradición del empresario barranquillero Alex Saab, marcando una distancia definitiva frente a su figura. A través de su cuenta de X, el mandatario desestimó cualquier vínculo con el polémico contratista y alertó drásticamente sobre el riesgo de que un “estafador de la mafia” asuma la presidencia de Colombia, por las presuntas relaciones del empresario detenido con un actual candidato a la presidencia.

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Este pronunciamiento llegó a solo una semana de la primera vuelta presidencial, en un contexto marcado por el sorpresivo abandono del régimen venezolano a quien fue uno de sus principales operadores financieros y por nuevas investigaciones que documentan el flujo de dinero de Saab hacia la campaña del actual candidato Abelardo de la Espriella.

La tajante distancia del presidente y su alerta al Caribe

Petro fue enfático al rechazar las versiones que durante años intentaron ligarlo con el barranquillero. “Casi no hablo de este señor Saab, de Barranquilla, fue publicitado como un gran revolucionario en Venezuela, pero a mí me pareció que como muchos árabes del desierto, es un comerciante”, sentenció el jefe de Estado, asegurando que sectores de la derecha mediática y política buscaron asignarle ese “pecado” para ocultar sus propias afinidades criminales.

Para explicar el comportamiento del empresario, el mandatario recurrió a la literatura política: “Saab era uribista de derechas en Barranquilla y revolucionario en Caracas. A eso se le llama el Gatopardo del italiano Lampedusa. Los gatopardos se disfrazan por épocas”.

Inmediatamente después, Petro desvió el foco hacia el proceso electoral, lanzando una alarmante advertencia a los votantes del Caribe frente a un aspirante presidencial específico: “Ojalá mi pueblo reflexione un poco en que significaría para la humanidad y para Colombia que un ‘squifo’ de la mafia, estafador de la mafia armada genocida, sea presidente. Pueblo que conduzca a un nazi al poder es un pueblo suicida y lo llenarán de muerte y sangre”.

El giro de Miraflores y las transferencias a De la Espriella

Las declaraciones del mandatario colombiano se alinean con un drástico cambio político en Caracas. Funcionarios como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, quienes hasta 2023 celebraban el regreso de Saab como un triunfo diplomático, hoy lo desconocen abiertamente. Cabello aseguró recientemente que la nacionalidad venezolana del empresario es ilegal, respaldando la operación conjunta con el FBI que terminó en una nueva extradición hacia Miami.

En paralelo, el caso aterrizó de lleno en la contienda electoral colombiana. Una exclusiva del periodista Daniel Coronell en la revista en Cambio, reveló este domingo que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habría recibido transferencias que superan los 360.000 dólares entre 2014 y 2015.

Los fondos provinieron de Group Grand Limited y Consorcio Estructuras Metálicas, empresas eje en la estructura con la que Saab monopolizó millonarios contratos para las cajas de alimentos CLAP y obras de vivienda en Venezuela. Las fechas de estas transacciones coinciden con el periodo en el que el hoy aspirante a la Presidencia, De la Espriella, desempeñaba como abogado y apoderado del núcleo familiar del empresario.

No obstante, De la Espriella ha sostenido históricamente que su relación con el hoy detenido se limitó estrictamente a la de abogado y cliente. Sin embargo, los documentos de inteligencia de la Fiscalía y la Policía elaborados estarían exponiendo movimientos financieros directos con el contador de Saab, lo que intensifica el debate público sobre el financiamiento y las alianzas de los aspirantes presidenciales a solo siete días de que los colombianos acudan a las urnas.