Se habría negado a darle una moneda: el impactante video de un carro arrastrando a un hombre en plena vía de Bogotá

Un impactante caso de una posible intolerancia vial y extremo peligro quedó registrado en video en el norte de Bogotá, luego de que el conductor de una camioneta particular parece ser que arrastrara a lo largo de varias cuadras a un habitante de calle que se sostenía de la puerta lateral del vehículo. El incidente, que se ha tomado las redes sociales ocurrió en plena vía pública.

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Según las versiones preliminares recopiladas en el lugar de los hechos por redes sociales, la situación se desencadenó cuando el ciudadano en condición de calle abordó el automor para pedir dinero. Presuntamente ante la negativa del conductor de entregarle monedas, el hombre se aferró a la manija de la puerta del piloto, momento en el cual el automovilista decidió arrancar y continuar su marcha sin detenerse o sin percatarse inmediatamente de esto.

Arrastrado a toda velocidad por el norte de Bogotá

El material audiovisual, grabado por otro ciudadano que transitaba por la zona, muestra la gravedad de la maniobra. La camioneta gris avanza a una velocidad considerable mientras el habitante de calle cuelga de la estructura, con medio cuerpo suspendido y sus piernas arrastrándose directamente sobre el pavimento húmedo, a escasos centímetros de las llantas traseras del vehículo.

A pesar del riesgo de sufrir lesiones fatales o ser aplastado, el sujeto no soltó el carro hasta momentos después. La escena, que causó estupefacción entre los testigos, continuó de manera ininterrumpida incluso cuando el conductor realizó un giro pronunciado en una intersección semafórica, arrastrando al hombre más allá de la visual de la cámara donde fue que se soltó y cayó.

Hasta el momento no se ha conocido la versión directa del conductor o de las autoridades pertinentes. Frente a varias de estas situaciones que se han presentado, las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Movilidad hicieron un llamado perentorio a la ciudadanía para evitar tomar la justicia por mano propia y denunciar inmediatamente cualquier acto de intimidación, vulneración a cualquier habitante o peligro a la Línea 123, con el fin de activar los protocolos de los cuadrantes de seguridad y los equipos de integración social.