Maduro y Cilia Flores enviaron nuevo mensaje desde prisión en EE. UU.: pidieron “humildad para reconciliarnos”

Nicolás Maduro y Cilia Flores volvieron a aparecer en la conversación pública venezolana desde Estados Unidos, donde permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial que enfrentan en Nueva York. Esta vez, el mensaje tuvo un tono religioso y político: en medio de la conmemoración de Pentecostés, ambos pidieron “sabiduría para actuar” y “humildad para reconciliarnos”, en un llamado dirigido a Venezuela y a sus seguidores.

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El pronunciamiento fue difundido este domingo 24 de mayo a través de canales asociados a Maduro y retomado por medios internacionales. En el texto, la pareja agradeció las oraciones y muestras de apoyo que, según señalaron, han recibido desde su detención, y apeló a la fe como punto de encuentro en un momento de alta tensión política para Venezuela.

“Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles, por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros. Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos (...) Cilia y yo agradecemos tanto apoyo, tanta oración y tanta solidaridad. Siempre estamos con ustedes”, dice uno de los apartes del mensaje atribuido a Maduro y Flores, de acuerdo con la información divulgada por EFE.

Un mensaje religioso con lectura política

Aunque el comunicado se presentó en clave espiritual, su contenido ocurre en un contexto que va más allá de lo religioso. Maduro y Flores permanecen bajo custodia en Estados Unidos tras su captura en enero, en medio de un proceso que ha abierto una nueva etapa en la crisis venezolana y en la relación con Washington.

De acuerdo con reportes de prensa internacional, ambos se han declarado no culpables de los cargos formulados por autoridades estadounidenses. En ese escenario, el mensaje no entra en detalles sobre el expediente judicial ni sobre la próxima etapa procesal, sino que se concentra en una idea: sostener la unidad política y emocional de sus bases.

La frase sobre la reconciliación tampoco aparece aislada. En marzo, medios como El País ya habían reportado otro mensaje de Maduro y Flores desde prisión en el que llamaban al “perdón” y al “reencuentro” en Venezuela. Ahora, el nuevo pronunciamiento vuelve a insistir en esa línea, pero en una fecha de fuerte simbolismo religioso para millones de creyentes.

Tensión con Estados Unidos y reacomodo del chavismo

El mensaje también llega después de nuevos movimientos de Estados Unidos en Caracas. La agencia AP informó que la Embajada estadounidense realizó un ejercicio de respuesta rápida en la capital venezolana, con participación de aeronaves militares, lo que elevó el rechazo de sectores identificados con el chavismo.

Mientras tanto, dentro de Venezuela el oficialismo intenta mantener cohesión en un escenario marcado por presiones internacionales, cuestionamientos internos y el peso de un proceso judicial que sigue en desarrollo fuera del país.

Por ahora, el pronunciamiento de Maduro y Flores funciona como una señal dirigida a sus bases: un llamado a la fe, pero también a la permanencia política. Sin embargo, su situación legal no cambia con este mensaje. El proceso continúa en tribunales estadounidenses y, hasta que exista una decisión judicial definitiva, se mantiene la presunción de inocencia frente a los cargos que enfrentan.