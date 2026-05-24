Nuevas denuncias de acoso sexual sacuden a otro noticiero: señalan al director de Red+ Noticias de Claro

Las denuncias por presunto acoso sexual y laboral en medios de comunicación en Colombia suman un nuevo capítulo. Después del escándalo que sacudió a Noticias Caracol por los señalamientos contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, ahora la Revista RAYA puso la lupa sobre Red+ Noticias, el noticiero de Claro, con una investigación en la que varias fuentes protegidas señalaron al director Giovanni Celis Sarmiento.

De acuerdo con la publicación de RAYA, el medio reconstruyó, a partir de chats y testimonios protegidos de periodistas, una serie de denuncias por presunto acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual dentro de la redacción. Los relatos apuntan a presuntos besos y contactos físicos no consentidos, comentarios sobre el cuerpo de periodistas, llamadas fuera del horario laboral y humillaciones públicas.

Como quien dice, el tema no se quedó en un simple mal ambiente laboral, sino en denuncias que abren nuevamente la discusión sobre el poder, el silencio y el miedo dentro de las salas de redacción.

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Ricardo Orrego - Paola Vargas (Captura de pantalla)

Los señalamientos contra Giovanni Celis de Red +

RAYA identificó a las fuentes con nombres cambiados para proteger su identidad. Una de ellas, llamada Diana en el reportaje, aseguró que Celis habría aprovechado saludos para darle besos en la boca sin consentimiento. También relató que, en vehículos de la empresa, el directivo presuntamente buscaba quedar a solas con ella en la parte trasera y habría tenido contactos físicos que la hicieron sentirse en una situación de indefensión.

Otra fuente, identificada como Natalia, habló de comentarios sobre su cuerpo, miradas que describió como incómodas y mensajes sobre su apariencia después de salir al aire. Según su testimonio, esas situaciones influyeron en su decisión de salir del canal, junto con presiones laborales que afectaron su salud emocional.

El reportaje también recoge denuncias de presunto maltrato laboral. Varias fuentes hablaron de gritos, humillaciones en consejos de redacción, llamadas fuera del horario laboral y episodios de intimidación. Incluso, una fuente citada por RAYA aseguró que Celis habría roto el teclado de un periodista por una tilde.

La inspección del Ministerio de Trabajo

La investigación de RAYA también menciona una inspección del Ministerio del Trabajo realizada el pasado 30 de abril en Red+ Noticias. Según el medio, la entidad documentó denuncias de acoso laboral y dejó códigos QR en zonas del canal para que los trabajadores pudieran presentar denuncias anónimas.

Sin embargo, trabajadores citados por RAYA afirmaron que, después de la salida de los funcionarios del Ministerio, varios de esos códigos QR habrían desaparecido de la redacción. La revista aseguró haber conocido chats internos en los que empleados alertaban sobre esa situación.

RAYA buscó la versión de Giovanni Celis, quien negó los señalamientos. “No, eso no es cierto, yo no he hecho eso”, dijo al medio. Sobre los códigos QR, también negó haber dado alguna instrucción para retirarlos.

Por su parte, Claro Colombia respondió a RAYA que Red+ Noticias ha mantenido disposición para atender los requerimientos de la autoridad administrativa y entregar la documentación correspondiente.

El antecedente de Noticias Caracol

Este nuevo caso aparece apenas dos meses después de que Noticias Caracol enfrentara uno de los episodios más fuertes de acoso sexual en medios del país. Caracol Televisión terminó su relación laboral con los presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de presunto acoso sexual hechas por varias colegas.

El presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba, pidió disculpas públicas por lo ocurrido y anunció una investigación independiente liderada por la jurista Catalina Botero Marino, con el objetivo de revisar los protocolos internos y fortalecer los canales de denuncia.

Además, la Fiscalía abrió una investigación formal sobre las denuncias contra los comunicadores, mientras el caso impulsó una ola de testimonios bajo etiquetas como #YoTeCreoColega y #MeTooColombia.

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Ahora, con las denuncias reveladas en Red+ Noticias, el debate vuelve a tomar fuerza: qué tan seguros son los espacios laborales para las mujeres periodistas y qué tan efectivas son las rutas internas cuando el señalado ocupa un cargo de poder.

Por ahora, las acusaciones contra Giovanni Celis siguen en terreno de denuncia periodística y deberán ser revisadas por las autoridades competentes. Pero el ruido ya está hecho. Y en una industria acostumbrada durante años a callar estos temas, cada nuevo testimonio vuelve a recordar que la sala de redacción también tiene que ser un lugar seguro para trabajar.