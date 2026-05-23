Yulixa Toloza habría advertido dolor, sed y debilidad antes de morir: las señales que hoy revisa la investigación

Las últimas palabras que habría pronunciado Yulixa Consuelo Toloza Rivas antes de morir no solo estremecen por el dolor de su caso. También podrían ser una de las claves para entender si hubo señales de alerta médica que no fueron atendidas a tiempo después del procedimiento estético al que se sometió en un establecimiento clandestino del sur de Bogotá.

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Yulixa, de 52 años, murió después de realizarse una intervención estética en Beauty Láser, un centro que, según han señalado las autoridades, no contaba con los permisos necesarios para prestar este tipo de servicios. Su caso ha avanzado en medio de capturas, nuevas pistas y testimonios que buscan reconstruir qué ocurrió desde el momento de la cirugía hasta el posterior hallazgo de su cuerpo.

De acuerdo con un reporte de el diario El Tiempo, la mujer habría manifestado que tenía mucha sed, dolor en la espalda, debilidad y que se había arrepentido de realizarse el procedimiento. El detalle es clave porque esas expresiones no solo serían las últimas palabras de la víctima, sino también posibles señales de que su salud se estaba deteriorando de manera evidente. Según este medio mencionado anteriomente, testimonios recopilados por la Fiscalía indicaron que Yulixa presentó dificultad respiratoria, baja temperatura y somnolencia después de la intervención.

La alerta médica que no habría terminado en traslado

Uno de los puntos que más inquieta dentro de la reconstrucción del caso es que, pese al estado en el que se habría encontrado la paciente, no se habría concretado su traslado a un centro médico. De acuerdo con El País, trabajadoras del establecimiento señalaron que el médico venezolano Eduardo David Ramos Carías fue llamado nuevamente al lugar porque Yulixa presentaba complicaciones.

También se habría contactado a un anestesiólogo identificado como Leonardo, cuyo paradero, según los reportes periodísticos, todavía no era conocido por las autoridades. Aunque se habría contemplado llamar una ambulancia, esa decisión no se materializó.

Ese punto es uno de los más sensibles de la investigación, pues si Yulixa manifestó dolor, sed intensa, debilidad y dificultad para mantenerse en condiciones normales después del procedimiento, las autoridades deberán establecer qué hicieron quienes estaban a cargo de su atención, qué protocolos existían en el lugar y por qué la emergencia no terminó en una atención hospitalaria oportuna.

El procedimiento y las horas posteriores

Según las reconstrucciones citadas pory La FM, el deterioro de salud de Yulixa ocurrió después del procedimiento estético. En esos reportes se menciona que la mujer habría tenido baja temperatura corporal, somnolencia y dificultad respiratoria, síntomas que fueron descritos por personas vinculadas al caso y que hoy hacen parte de la revisión judicial.

Horas después, cámaras de seguridad registraron cómo la mujer fue sacada del establecimiento y subida a un Chevrolet Sonic gris. De acuerdo con El País, las autoridades creen que en ese vehículo habrían viajado varias personas relacionadas con el caso, entre ellas la propietaria del establecimiento, su pareja, el médico Ramos y el anestesiólogo identificado como Leonardo.

El cuerpo de Yulixa fue encontrado el 19 de mayo en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. Desde entonces, la investigación no solo se ha concentrado en el procedimiento estético, sino también en lo que habría ocurrido después, incluyendo la posible manipulación de mensajes desde su celular y el retiro de elementos del establecimiento.

Las últimas palabras como evidencia

Aunque las responsabilidades deberán ser definidas por la justicia, las palabras que Yulixa habría pronunciado antes de morir abren una pregunta central: ¿hubo tiempo de pedir ayuda médica y no se hizo? La respuesta será determinante para establecer si hubo omisiones durante la atención posterior al procedimiento y si quienes estaban en el lugar actuaron de manera adecuada ante una emergencia.

Por ahora, lo que han revelado los testimonios conocidos por la prensa es que la mujer habría pedido ayuda con su cuerpo: tenía sed, dolor, frío, debilidad y dificultad para continuar. Se espera que las autoridades pertinentes terminen de aclarar este suceso.