Violento atraco en SITP de la calle 80 dejó a una joven herida en la cabeza por un celular

Una pasajera resultó herida en la cabeza tras ser golpeada con el mango de un arma de fuego durante un atraco masivo dentro de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en el noroccidente de Bogotá. El hecho se registró la noche del sábado 23 de mayo en las inmediaciones del puente vehicular de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 80, donde al parecer tres delincuentes armados intimidaron tanto a los usuarios como al operador del vehículo.

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El incidente afectó a los pasajeros de la ruta G147, con destino a Metro Vivienda. De acuerdo con testimonios de los ocupantes recolectados y difundidos por la plataforma de denuncia ciudadana @PasaenBogota, los agresores portaban armas de fuego y armas cortopunzantes, con las cuales sometieron a las personas que regresaban a sus hogares en el horario nocturno.

Violencia física pese a la entrega de pertenencias

La denuncia pública detalla que el asalto ocurrió aproximadamente a las 9:10 p. m. Testigos señalaron que una de las pasajeras entregó su teléfono celular siguiendo las exigencias de los delincuentes, sin embargo, uno de los asaltantes la atacó físicamente de manera criminal antes de emprender la huida.

“Se subieron tres personas, uno con arma y otro con cuchillo, amenazaron al conductor. La muchacha entregó el celular y aun así le pegaron dos veces con la cacha del arma”, indicó uno de los ciudadanos que presenció el robo en el colectivo.

En grabaciones posteriores publicadas por la comunidad a través de la misma cuenta, se observa a la víctima al interior del vehículo con rastros de sangre en su rostro y ropa, mientras es asistida por otros usuarios del sistema que intentaban presionar la herida para contener la hemorragia.

Respuesta de las autoridades y traslado hospitalario

Metros adelante del lugar del asalto, el conductor del SITP detuvo la marcha del vehículo para solicitar el auxilio de la Policía Metropolitana de Bogotá. Una patrulla de la institución llegó al sitio para coordinar la atención médica de la mujer afectada.

“El SITP paró más adelante, llegó una patrulla y la llevaron al hospital”, puntualizó el reporte de los testigos en la citada plataforma social. Hasta el momento, las autoridades sanitarias y policiales no han emitido un parte médico oficial que determine la gravedad de las lesiones de la pasajera o el centro asistencial exacto donde fue ingresada.

La comunidad del sector de la Calle 80 ha reiterado sus llamados a la Secretaría de Seguridad y a TransMilenio para incrementar los esquemas de vigilancia y los controles policiales en los paraderos y puentes de la Avenida Cali, catalogados por los usuarios como puntos críticos para la seguridad vial durante las horas de la noche.