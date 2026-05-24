Revelan la posible falla que originó el impactante accidente de la camioneta que cayó del Club El Nogal

El accidente vehicular registrado en la tarde del sábado 23 de mayo paralizó el tránsito peatonal y vehicular en la concurrida carrera 7 con calle 78, en el norte de Bogotá. Pasadas las 4:10 p. m., una camioneta particular se cayó al vacío desde el segundo nivel de los estacionamientos del Club El Nogal, terminando completamente volcada sobre una zona verde aledaña a la acera.

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Al interior del vehículo se encontraba Cristian Rodríguez, un hombre de 71 años que logró sobrevivir a la magnitud del impacto para relatarle a sus familiares los angustiosos segundos previos a la caída.

El posible problema técnico que desencadenó el siniestro

El desconcierto inicial sobre cómo un vehículo terminó invertido a las afueras del prestigioso centro social comenzó a despejarse con la primera declaración oficial entregada por la familia. Alejandro Rodríguez, hijo del afectado, compartió en una entrevista concedida al noticiero informativo Citytv la conversación que sostuvo con su padre mientras este recibía atención de urgencia.

La versión principal del hecho apunta a un daño mecánico repentino. Según el testimonio, la pérdida de control del automotor no estuvo asociada a un exceso de velocidad voluntario ni a una posible maniobra imprudente durante la búsqueda de un espacio en el edificio. El hijo del afectado detalló que su padre ya estaba finalizando el proceso de parqueo cuando la caja de cambios del carro presentó un fallo, lo que provocó que el carro se acelerara por sí sola hacia atrás, rompiendo la barrera de contención y originando la aparatosa caída de la camioneta a la vía pública.

Un rescate contra el tiempo y la valoración clínica

El fuerte estruendo provocado por la colisión generó pánico inmediato entre los transeúntes y socios del establecimiento. Sin embargo, el componente más afortunado de la tarde fue la ausencia de peatones en el punto exacto donde impactó la estructura metálica, un factor clave que evitó víctimas fatales en el andén.

Tras recibir asistencia prehospitalaria por parte del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el adulto mayor fue extraído del habitáculo y trasladado de inmediato en una ambulancia hacia una clínica cercana. Según los reportes periciales revelados por la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, se estableció que el paciente ingresó con un diagnóstico de trauma craneoencefálico leve, acompañado de contusiones múltiples y una herida abierta de aproximadamente cuatro centímetros en la cabeza, pero manteniendo un estado neurológico completamente consciente y estable.

Esta condición médica favorable fue ratificada por su propio hijo, quien dio un parte de tranquilidad al asegurar que habló directamente con él, notándolo sereno y recibiendo instrucciones para que se encargara del procedimiento de tránsito en el lugar del incidente. Paralelo al monitoreo clínico, la Policía de Tránsito de Bogotá asumió la custodia de la escena para ordenar el peritaje técnico especializado del automotor y validar la falla en la caja de cambios.