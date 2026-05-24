Terror desde el aire: Así fue el ataque con drones bomba al Ejército que dejó un muerto y varios heridos en Tibú

Un escenario de máxima alerta institucional se registró en el departamento de Norte de Santander tras una ofensiva armada atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona rural del municipio de Tibú. El ataque, ejecutado mediante el uso de aeronaves no tripuladas acondicionadas con cargas explosivas, interrumpió de forma violenta las operaciones de control territorial que adelantaban tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 en el sector conocido como Barco La Silla.

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La gravedad del impacto provocó de manera inmediata el fallecimiento en el lugar del soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez. Asimismo, la arremetida aérea dejó un saldo de siete militares heridos, quienes debieron ser estabilizados en el terreno por enfermeros de combate antes de su traslado de urgencia hacia centros médicos especializados en la ciudad de Cúcuta, apoyados por helicópteros de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La advertencia oficial del Ejército por el uso de tecnología bélica

El uso de dispositivos tecnológicos adaptados para generar afectaciones a distancia encendió las alarmas de los mandos oficiales, debido al riesgo latente que estas plataformas suponen para las comunidades del Catatumbo. A través de un pronunciamiento emitido por el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, la institución militar denunció formalmente el empleo de estas tácticas no convencionales, las cuales contradicen las normativas internacionales de protección en el marco del conflicto interno:

“El Ejército Nacional rechaza el empleo de medios y métodos de guerra no convencionales mediante drones acondicionados con explosivos, los cuales generan daños indiscriminados que no solo afectan a la Fuerza Pública, sino que también ponen en riesgo a la población civil”.

La comandancia recalcó que el uso de estas herramientas representa un desafío directo a la seguridad pública en una región históricamente golpeada por la confrontación armada.

Operaciones en La Llana originaron la retaliación insurgente

Los análisis de inteligencia militar relacionan este atentado como una respuesta directa del Eln frente a los golpes estratégicos recibidos menos de 24 horas antes en el sector de La Llana. En dicho punto, las tropas estatales sostuvieron combates de encuentro con el grupo al margen de la ley, frustrando bloqueos logísticos y afectaciones viales proyectadas sobre la carretera que comunica a Cúcuta con Tibú. De acuerdo con el reporte de la comandancia, la ofensiva con drones en Barco La Silla buscaba contrarrestar las bajas y afectaciones sufridas por la estructura ilegal en la jornada previa:

“Estos hechos se presentarían como retaliación a las contundentes operaciones militares desarrolladas el día anterior en el sector de La Llana, donde las tropas sostuvieron combates de encuentro contra integrantes de esta estructura armada ilegal, frustrando su accionar criminal en la vía Cúcuta-Tibú, y donde varios integrantes del ELN habrían resultado afectados durante el desarrollo de estas operaciones”.

A pesar de la contingencia y de la pérdida humana sufrida en las filas estatales, el comando central de la Segunda División del Ejército notificó que las medidas institucionales y el despliegue de las unidades de control no se suspenderán en la zona fronteriza:

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares contundentes contra el GAO ELN, estructura responsable de múltiples hechos violentos que afectan la seguridad, tranquilidad y bienestar de la población en esta región del país”.