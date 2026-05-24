Emergencia nocturna en Bogotá: Bomberos nuevamente rescataron a siete jóvenes extraviados en Monserrate

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá rescató sanos y salvos a siete jóvenes que permanecían extraviados en las inmediaciones de los cerros de Guadalupe y Monserrate. La emergencia, que se extendió hasta altas horas de la noche de este sábado 23 de mayo, se originó luego de que el grupo de excursionistas perdiera el rumbo en un sendero no autorizado mientras realizaba una caminata ecológica por la reserva forestal de la capital.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades a las 11:06 p. m., los rescatados fueron localizados mediante un rastreo terrestre y de inmediato quedaron a disposición de los paramédicos de la Secretaría de Salud del Distrito para una valoración médica, con el fin de descartar cuadros de hipotermia o deshidratación extrema debido a las exigentes condiciones climáticas de la zona alta.

Trampa en ‘Las Cascadas’: el peligro de los senderos clandestinos

La investigación preliminar de los organismos de socorro indica que el grupo de caminantes se desorientó al ingresar al sector conocido como ‘Cascadas’, un corredor natural de densa vegetación que carece de señalización oficial y que está catalogado como área restringida para el turismo masivo debido a su topografía escarpada.

Las labores de búsqueda en esta zona imponen un reto técnico crítico para los rescatistas. Un bombero del equipo especializado que participó en el operativo explicó de forma directa la complejidad del terreno y el desgaste que implican estas maniobras en la montaña: “Fácilmente un operativo dura entre 12 y 15 horas para poder disfrutar con los puntos de ingreso por los puntos de salida con toda la serie de factores que nos afectan. Tenemos el componente canino en caso que se encargue”. Esta dificultad estructural se incrementa por la pérdida de señal celular y la inestabilidad del suelo en los cerros orientales.

Alarma por patrón repetitivo: segundo rescate masivo en el mismo sector en menos de seis meses

Este caso enciende las alarmas de la Administración Distrital y de los cuerpos de emergencia al tratarse del segundo incidente de idénticas proporciones en el mismo punto geográfico durante las últimas semanas. El pasado lunes 13 de abril, un megaoperativo interinstitucional de más de 20 horas culminó con el hallazgo con vida de otras siete personas, cinco menores de edad y dos adultos, que también se habían desviado hacia el sector prohibido de ‘Cascadas’ tras salir del sendero peatonal del santuario de Monserrate.

En aquella ocasión, coordinada por la Policía de Carabineros, la Defensa Civil, PONALSAR y el Idiger, el Equipo Técnico Especializado de Aeronaves No Tripuladas (SART) desplegó drones con cámaras térmicas. Sin embargo, la densa cobertura arbórea y el refugio del grupo en cuevas naturales bloquearon los sensores infrarrojos, obligando a un desgastante barrido táctico por tierra liderado por cuadrillas rescatistas bajo la dirección del capitán Rodolfo Barrera. La reiteración de estos extravíos masivos pone bajo la lupa la efectividad de los controles de ingreso en los accesos forestales de Bogotá y expone la imprudencia de los ciudadanos que desafían las restricciones de seguridad en la reserva natural.