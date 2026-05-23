Caso Yulixa Toloza prendió las alarmas: encontraron fentanilo en operativo a centro estético de Suba

El caso de Yulixa Toloza volvió a poner bajo la lupa los procedimientos estéticos que se realizan en establecimientos sin todos los requisitos exigidos por las autoridades. Ahora, en medio de nuevos operativos de inspección, vigilancia y control en Bogotá, la Alcaldía Local de Suba reportó la suspensión temporal de tres centros de estética y belleza por incumplir la normativa.

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El caso más delicado se registró en el sector de Pasadena. De acuerdo con el informe Alcaldía de Bogotá, en uno de los establecimientos intervenidos fueron halladas 28 unidades de fentanilo y cuatro personas fueron capturadas durante el procedimiento. El local fue suspendido por 10 días al no contar con la documentación requerida para su funcionamiento.

En diálogo con CityTv, el alcalde local de Suba, César Salamanca, señaló que, tras el hallazgo del un peligroso opioide y señaló que “se encontró fentanilo en uno de sus centros. Por supuesto, hubo sellamiento automático por parte de Secretaría de Salud. Sin duda alguna, va a entrar en un proceso de investigación y Fiscalía”, aseguró Salamanca en el informe de la cadena televisiva, al explicar el alcance del operativo realizado en la localidad.

Más centros bajo revisión

De igual forma, la Alcaldía de Bogotá mencionó que, otro centro estético ubicado en Nuevo Tibabuyes fue suspendido por tres días porque no presentó documentos habilitantes para operar. Además, en el barrio El Poa se ordenó la suspensión de otro establecimiento por el mismo periodo, al no contar con certificado de derechos de autor.

Salamanca aseguró que estos operativos buscan proteger la vida y la seguridad de la ciudadanía, verificando requisitos como Cámara de Comercio, concepto de uso del suelo, concepto de Bomberos, registro sanitario y carta de apertura. La revisión también busca establecer si los procedimientos ofrecidos coinciden con los permisos que tienen los locales o si, por el contrario, se estarían realizando prácticas que requieren condiciones médicas y sanitarias específicas.

De acuerdo con el alcalde local, las autoridades han realizado ocho operativos a centros estéticos y de belleza en Suba. En cuatro de esos establecimientos, según explicó, no se habría contado con uso del suelo, por lo que se procedió al sellamiento y al proceso correspondiente ante las inspecciones de Policía.

La administración local también tiene identificados 24 establecimientos de este tipo y espera continuar con las visitas en los próximos días. Salamanca advirtió al canal mencionado que, en algunos casos, las autoridades han recibido información sobre lugares que se promocionan como espacios de masajes o tratamientos no invasivos, pero que aparentemente podrían estar realizando procedimientos clínicos en su interior, una situación que todavía está bajo verificación.

La alerta no se limita a Suba, la Alcaldía Local de Kennedy informó que el pasado 20 de mayo fueron visitados 14 establecimientos dedicados a procedimientos estéticos invasivos y cinco fueron sellados por incumplimientos en documentación y requisitos para operar.

“Desde la Alcaldía Local de Kennedy continuamos realizando operativos para garantizar que los establecimientos que prestan servicios médicos y estéticos cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Nuestro compromiso es proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía”, señaló Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy.

Estos operativos se intensificaron después de la muerte de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento que, según las autoridades, no cumplía con los permisos necesarios para prestar ese tipo de servicios. Su caso generó preocupación en Bogotá y a nivel nacional, abriendo nuevamente la discusión sobre los riesgos de acudir a centros que ofrecen procedimientos invasivos sin contar con habilitación, personal certificado o condiciones sanitarias verificadas.

¿Cómo verificar si un centro estético es seguro?

La ciudadanía puede revisar si el lugar aparece como prestador habilitado en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Salud. También es clave confirmar que el profesional esté registrado en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, exigir consentimiento informado, revisar condiciones de higiene, desconfiar de precios demasiado bajos y no aceptar procedimientos invasivos en locales improvisados.

Otra señal de alerta es que el establecimiento no entregue información clara sobre los riesgos del procedimiento, los productos que se van a usar o el perfil profesional de quien lo realiza. En estos casos, la recomendación es no avanzar con ninguna intervención y reportar ante las autoridades competentes.