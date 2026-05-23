La escena del datáfono en misa que abrió debate: cuando la fe también entra en la era digital

Una escena cotidiana para cualquier comercio, terminó abriendo conversación en redes sociales por ocurrir en un lugar cargado de tradición religiosa: una persona acerca una tarjeta o celular a un dispositivo de pago durante la colecta de una misa en el Vaticano. El gesto, simple en apariencia, condensó una pregunta más amplia sobre cómo incluso los rituales religiosos empiezan a cruzarse con las formas digitales de pago.

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El video fue publicado en X por la cuenta @monicafabiola91 y muestra un sistema de pago electrónico y contactless usado para entregar la ofrenda. Aunque el registro se volvió llamativo por la imagen de un datáfono en medio de una ceremonia religiosa, hasta ahora no hay una confirmación institucional directa de la Santa Sede que permita afirmar que se trata de una política general o permanente para todas las misas del Vaticano.

Por eso, más que hablar de una “actualización” oficial en sentido amplio, el caso permite mirar una tendencia que ya venía tomando fuerza: la digitalización de las donaciones religiosas, especialmente en contextos donde cada vez menos personas cargan efectivo.

¿Qué muestra el video de la ofrenda con datáfono?

En el registro difundido en X se observa un mecanismo de pago electrónico durante la colecta, con una dinámica similar a la que se usa en comercios, transporte o eventos: el fiel puede acercar su tarjeta o dispositivo para hacer una donación sin entregar billetes o monedas.

La imagen llamó la atención precisamente porque la colecta, dentro de la tradición católica, ha estado asociada a las canastas que pasan entre los asistentes o a las cajas ubicadas en los templos. En ese sentido, el datáfono no solo representa un cambio de herramienta, sino también una transformación simbólica en una práctica comunitaria profundamente reconocible.

Sin embargo, el video por sí solo no permite establecer el alcance exacto de la medida. No queda claro si corresponde a una implementación de prueba, a una jornada puntual, a un espacio específico del Vaticano o a un sistema que será adoptado de manera más amplia.

El Vaticano ya ha impulsado donaciones digitales

Lo que sí está documentado es que el Vaticano ha venido incorporando canales digitales para facilitar las donaciones de los fieles. De acuerdo con Associated Press (AP) , la Santa Sede impulsó una campaña de recaudo vinculada al Óbolo de San Pedro con herramientas como video promocional, afiches, códigos QR, página web y opciones de pago con tarjeta de crédito, PayPal, transferencia bancaria y giro postal.

El Óbolo de San Pedro es uno de los fondos de donación más conocidos de la Iglesia católica. Según la información reportada por AP, estos aportes sirven para apoyar obras caritativas del papa y también parte del funcionamiento del gobierno central de la Iglesia.

Ese antecedente permite entender que el uso de herramientas digitales no aparece de la nada. Más bien, se inscribe en una adaptación progresiva de las formas de recaudo religioso a los hábitos actuales de pago, en los que muchas personas ya no usan efectivo de manera frecuente.

Entre la tradición y los nuevos hábitos de pago

La escena también abre una discusión sobre la relación entre la fe y la tecnología. Para algunas personas, pagar la ofrenda con tarjeta puede parecer una ruptura con la solemnidad del rito. Para otras, se trata apenas de una herramienta práctica que facilita donar cuando no se lleva efectivo.

No obstante, el cambio no es menor. La ofrenda no es solo una transacción económica: dentro de la liturgia tiene un sentido comunitario y simbólico. Por eso, cualquier modificación en la forma de entregarla puede generar preguntas sobre privacidad, acceso, transparencia y sobre la manera en que las instituciones religiosas se adaptan a los hábitos contemporáneos.

En países donde los pagos electrónicos se han vuelto parte de la vida diaria, la posibilidad de donar con tarjeta puede ampliar la participación de quienes quieren aportar, pero ya no cargan monedas o billetes. Al mismo tiempo, obliga a las instituciones a explicar con claridad cómo se administran esos recursos y qué garantías existen para los fieles.