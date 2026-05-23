En video: El Metro de Bogotá ya rueda sobre el viaducto en sus primeras pruebas técnicas

A las 10:46 a. m. de este viernes 22 de mayo de 2026, el tren número dos de la Línea 1 del Metro de Bogotá realizó su primer recorrido físico sobre la estructura del viaducto. La maniobra técnica, impulsada enteramente por vehículos auxiliares, trazó un recorrido desde el patio taller ubicado en la localidad de Bosa hasta las inmediaciones de la Estación 2, en la intersección de la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali.

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Un registro en video, documentó el momento exacto en el que la pesada estructura roja de seis vagones se desplaza de manera controlada sobre las vigas de concreto, surcando el occidente de la ciudad y marcando el inicio formal de las pruebas de rodaje del sistema de transporte masivo.

Detalles de la maniobra técnica en las alturas

El desplazamiento no requirió energía eléctrica propia en esta etapa inicial. Dos carros multipropósito operados por el concesionario remolcaron el tren a una altura aproximada de catorce metros, una elevación equivalente a un edificio de cuatro pisos, con el objetivo de evaluar el comportamiento físico de la nueva infraestructura.

Los ingenieros a cargo de la operación verificaron la interacción de las ruedas metálicas con los rieles, la inclinación precisa en las curvas o peraltes y las distancias de seguridad entre los elementos estructurales. La hoja de ruta de la Alcaldía Mayor establece que, tras superar estas revisiones pasivas, las próximas semanas “se realizarán pruebas de rodaje energizado y posteriormente operará de manera automática”, preparando el terreno para la operación cien por ciento automática y sin conductor que caracterizará a la flota.

La postura oficial del Distrito

El alcalde Carlos Fernando Galán supervisó el procedimiento directamente desde la zona occidental de la Estación 1, en el sector de Gibraltar. Durante la jornada, el mandatario distrital catalogó la maniobra técnica como un logro de infraestructura vital para las nueve localidades que atravesará la primera línea de la red férrea, publicando los avances a través de sus plataformas digitales.

“El sueño de toda una ciudad, que por más de 80 años ha esperado el Metro, por fin se hace realidad. Este es el Metro de Bogotá, de toda la ciudad. No importan las diferencias políticas, es un proyecto de todos y para todos”, manifestó el alcalde en una comunicación oficial, enfatizando la magnitud social de la obra al recibir el primero de los 30 trenes proyectados sobre la vía elevada.

Capacidad e impacto en la movilidad urbana

Con 134 metros de longitud, cada unidad ferroviaria tiene la capacidad de transportar hasta 1.800 pasajeros, buscando reducir drásticamente el hacinamiento crónico del transporte público en la capital colombiana. Del total del aforo, 252 personas viajarán sentadas en butacas fabricadas con materiales resistentes al fuego, garantizando los protocolos de protección ante posibles incidentes térmicos. La administración local calculó que movilizar a este mismo volumen de ciudadanos en la superficie requeriría despachar simultáneamente doce buses articulados o siete biarticulados del sistema TransMilenio.

El diseño interior de los vagones prioriza la accesibilidad y el monitoreo. La configuración incluye ventanales con visibilidad panorámica, espacios exclusivos para anclar sillas de ruedas y una reserva de 36 asientos demarcados específicamente para mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y ciudadanos con menores en brazos. El acceso se gestionará mediante 24 puertas automatizadas equipadas con sensores de peso que ajustan los niveles de carga en tiempo real para mantener la estabilidad del recorrido.

Estado actual de la obra civil

La vía elevada por donde transitó este primer equipo suma un total de catorce kilómetros de plataforma consolidada hasta el pasado 20 de mayo. Los múltiples frentes de trabajo, actualmente desplegados a lo largo de corredores arteriales como la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas, impulsaron el avance general de la Línea 1 hasta un 77,53 % al cierre de abril de 2026. Con diez de las dieciséis paradas proyectadas ofreciendo transferencia directa al componente troncal de TransMilenio, el consorcio constructor mantiene el ritmo de ejecución de la obra civil.