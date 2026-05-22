“Sé la clase de bandidos que me acechan”: De la Espriella defiende sus apariciones en atril blindado

Uno de los detalles que más ha llamado la atención sobre las apariciones públicas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella tiene que ver con el uso de un atril blindado para dar sus discursos. Tras ser criticado por esa medida de seguridad, el abogado se defendió y explicó por qué la implementó.

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“¡Vine a liberar a Colombia del establecimiento y de los de siempre! Si para llegar hasta el 31 de mayo debo salir en un atril blindado, lo haré. Por respeto a mis hijos, a mi esposa y a los millones de colombianos que depositarán su confianza en las urnas rumbo a la Patria Milagro.No escatimo con mi seguridad. Sé la clase de bandidos que me acechan, pero también sé que Dios está conmigo en todo momento”, advirtió De la Espriella en una publicación que hizo a través de su cuenta oficial en la red social X.

En otra declaración que hizo al respecto también se refirió al caso del asesinado precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien durante el año pasado recibió varios disparos cuando se encontraba dando un discurso en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Según señaló De la Espriella, ese magnicidio se hubiera evitado si Uribe Turbay hubiera usado una medida de protección similar.

Las pullas de Paloma Valencia al atril blindado de Abelardo de la Espriella

El particular método de protección que ha utilizado De la Espriella en sus intervenciones públicas fue duramente cuestionado por una de sus rivales más acérrimas durante esta campaña presidencial, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

En medio de un pronunciamiento què hizo en el municipio de Socorro, Santander, la candidata del Centro Democrático aseguró que no necesita de medidas similares para garantizar su seguridad.

“El ELN, el autodenominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana. Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”, advirtió Valencia, lanzando una clara pulla a De la Espriella.