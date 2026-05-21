La frase clave de la dueña de Beauty Láser sobre el carro que revisa la Fiscalía por la muerte de Yulixa Toloza

La investigación por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la mujer de 52 años que desapareció después de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, sigue dejando nuevos detalles en medio de las audiencias judiciales contra algunos de los capturados por este caso.

>>>(Le puede interesar: Medicina Legal reveló de qué habría muerto Yulixa Toloza y el impactante estado de su cuerpo al ser encontrada )<<<

Uno de los puntos que ahora revisan las autoridades tiene que ver con el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, señalado por la investigación como una pieza clave para reconstruir lo que habría ocurrido después de que Toloza salió del centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia.

¿Qué habría dicho la dueña del centro estético?

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, durante la audiencia la Fiscalía expuso que María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del establecimiento, habría contactado a su tío, Jesús Alberto Hernández Morales, y a Kelvis Daniel Sequera Delgado para que movieran el vehículo vinculado al caso, estos son los primeros capturados del caso.

Según esa versión, las comunicaciones se habrían dado por WhatsApp y mensajes internos de TikTok, con la instrucción de ubicar el carro en otro lugar. La mujer, según lo expuesto en la diligencia y citado por ese medio, les habría dicho que se estaba mudando de Bogotá hacia Venezuela y que necesitaba trasladar el automotor.

La Fiscalía también señaló, de acuerdo con el mismo reporte, que a los hombres les habrían entregado cerca de 800.000 pesos para cubrir gastos de transporte, alimentación y hospedaje. En su declaración, Hernández habría indicado que ese dinero fue enviado a través de un familiar para cumplir con la diligencia encomendada.

El detalle que más llamó la atención es que, pese a que Hernández se habría enterado por redes sociales de que su sobrina estaba vinculada con una desaparición, ella le habría respondido que no tenía responsabilidad en los hechos y que el vehículo “no presentaba ningún problema”.

El carro, una pista clave en el caso

El vehículo fue ubicado en Norte de Santander, fue encontrado por unidades de la Sijín en una vivienda de un conjunto residencial en Los Patios, cerca de la frontera con Venezuela. La hipótesis de las autoridades es que el carro habría sido trasladado desde Bogotá para ocultarlo y evitar su rastreo.

Mientras avanza el proceso judicial, el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, explicó que se analizan varias posibilidades médicas, entre ellas una embolia pulmonar, una mala administración de anestesia o un proceso anémico que pudo desencadenar un shock.

Por ahora, la Fiscalía continúa reconstruyendo los movimientos del vehículo, las comunicaciones entre los implicados y las circunstancias en las que Yulixa Toloza murió después del procedimiento estético. La investigación será clave para establecer responsabilidades penales y determinar qué ocurrió desde el momento en que la mujer ingresó al establecimiento hasta el hallazgo de su cuerpo en zona rural de Cundinamarcas.