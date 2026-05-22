Policía Nacional desmintió cadenas de WhatsApp con desinformación sobre inclusión de uniformados afro

En redes sociales se había desatado una controversia por una serie de diapositivas falsas que supuestamente incluían una “propuesta de transformación institucional para una Policía más inclusiva” orientada a uniformados afro y de la comunidad LGBTIQ+. La entidad, sin embargo, salió a desmentir estas fotos y señaló que no son reales.

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“En redes sociales y cadenas de WhatsApp está circulando una imagen con información falsa. La Policía Nacional se rige por la doctrina institucional, en la cual se fundamenta la prestación del servicio de policía y por ende el ejercicio de la profesión policial e invita a la ciudadanía a Romper la cadena de la desinformación y a consultar los canales oficiales”, fue la invitación que hizo la Policía a través de su cuenta en la red social X.

En las imágenes se hablaba de una supuesta transformación estética de los uniformados.

No obstante, varios ciudadanos se quejaron de que sí se había adelantado un conversatorio en el cual se trató el tema de la inclusión en la institución.

“Entonces esta conferencia fue creada por IA. Más coherencia, por favor”, comentó un ciudadano, que además incluyó un video en el que muestra a una mujer afro durante un conversatorio en el que se refería a los peinados ancestrales de las mujeres afro.

La Policía dio detalles sobre la celebración del Día de la Afrocolombianidad

Más tarde, en otro trino, la Policía le explicó al ciudadano cuál fue el contexto en el que se dio el espacio.

“Cordial saludo, en el marco de la celebración del Día de la Afrocolombianidad, se presentó la ponencia ‘Hacia una Policía más diversa e incluyente: estándares de la identidad de la mujer afro policía‘. Sin embargo, algunas diapositivas fueron alteradas y difundidas con información falsa, descontextualizando el contenido original de la presentación“, señaló la Policía.